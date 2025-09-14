اختصاص ۵۰۰ تن قیر به کمربندی شمالی شهرستان نیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب شامگاه یکشنبه با همراهی فرماندار نیز، مدیران کل و جمعی از مسئولان و مدیران مربوطه در شهرستان نیر حضور یافت و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود از ۱۶ روستای نیر بازدید و چهره‌به‌چهره با اهالی این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی گفت: مسائلی همچون آب و فاضلاب، مخابرات، آسفالت معابر، جاده‌های مواصلاتی، کمک به مساجد، اختصاص ۵۰۰ تن قیر به کمربندی شمالی، و اختصاص صد میلیارد تومان به کمربندی جنوبی شهر نیر، کانال‌های بتنی روستایی، طرح هادی روستایی، آب کشاورزی، آموزش و پرورش و طرح‌های عمرانی از جمله مواردی بود که مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید از روستاهای بخش مرکزی نیر و بخش کورائیم، بازدید از کمربند جنوبی و شمالی نیر، کلنگ زنی مسجد در آغچه کهل، و دیدار با خانواده شهید در مهماندوست و همچنین روستاهای هوادره، آبگینه، آغگونی، جلوگیر، کورعباسلو، ولیعصر، ویرثق، لای، کندوان، اسلام آباد، کله سر، پیرنق، کمال اباد، دیمان، این الو، امین آباد، آغچه کهل و تجرق گلستان از جمله مناطقی بود که مورد بازدید قرار گرفت.