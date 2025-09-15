  1. استانها
پیشرفت ۹۴ درصدی راه‌آهن اردبیل؛ تحقق رؤیای ۲۰ ساله مردم نزدیک است

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت ۹۴ درصدی راه‌آهن اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فراز و نشیب‌ها و عمر بیش از ۲۰ ساله پروژه راه‌آهن اردبیل، تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف برای پیشبرد این پروژه ملی را یادآور شد و گفت: امسال تا به امروز به‌دنبال پیگیری‌هایی که داشتیم و اعتباراتی که تخصیص داده شد است، خوشبختانه به سرانجام پروژه راه‌آهن اردبیل و تحقق آرزوی دیرینه مردم صبور و قدرشناس استان اردبیل در رابطه با بهره‌برداری از این طرح حیاتی برای توسعه استان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۴ درصدی، نزدیک هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس به گروه‌های پیمانکاری قطعات باقیمانده پروژه راه‌آهن اردبیل هشدار داد در عمل به تعهدات خود با توجه به تخصیص اعتبارات لازم، کوتاهی نکنند.

