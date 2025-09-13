به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ادریس البا که به تازگی برای معرفی فیلم «خانه‌ای از دینامیت» ساخته کاترین بیگلو در هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز حضور یافت، قرار است با اقتباس سینمایی از «اینطور پیش می‌رود» نوشته نیل لابوت برای اپل اوریجینال فیلمز بازی و کارگردانی کند.

«اینطور پیش می‌رود» یک تریلر روانشناختی پرتنش است و داستان زوجی را روایت می‌کند که در ظاهر به شکلی تصادفی با یک آشنای قدیمی دوباره ارتباط برقرار می‌کنند و به او پیشنهاد می‌کنند تا او را به خانه‌اش ببرند.

البا پیش از این یکی از نقش‌های این داستان را در نمایشی در سال ۲۰۰۵ در وست‌اند، در کنار بن چاپلین و مگان دادز، ایفا کرده بود، ولی گفته شده در اقتباس سینمایی نقش همان شخصیت را تکرار نخواهد کرد.

هنوز بازیگران دیگر این فیلم سینمایی انتخاب نشده‌اند.

ناتانیل پرایس نویسنده «آقای لاورمن» و «یاغی‌ها» فیلمنامه این فیلم را می‌نویسد.

البا اولین فیلم بلندش را با عنوان «یاردی» در سال ۲۰۱۸ اکران کرد. او همچنین ۲ فیلم بلند دیگر با عنوان «بالای پایین» و «دوزخ» را کارگردانی و در آنها نیز بازی کرده است. وی توسط کمپانی تولید خود به نام «۲۲ سامرز» از تهیه‌کنندگان این فیلم هم خواهد بود.

این بازیگر بریتانیایی پس از تهیه‌کنندگی اجرایی سریال مهیج «هواپیماربایی» که در آن نیز بازی کرد، به عنوان یکی از محبوب‌ترین استعدادهای خلاق اپل تی‌وی پلاس شناخته می‌شود. دنباله این سریال نیز در دست ساخت است.