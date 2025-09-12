به گزارش خبرنگار مهر، در طبقهبندی استاندارد شاخص AQI که بر اساس پنج سطح از پاک تا خطرناک تعریف شده، مقادیر صفر تا ۵۰ نشاندهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه افراد، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که خوزستان در هفتههای اخیر با چالشهای مداوم آلودگی هوا روبرو بوده و مسئولان محلی توصیه کردهاند گروههای حساس فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز را محدود کنند.
کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و نیاز به اقدامات فوری برای کاهش آلایندهها وجود دارد.
نظر شما