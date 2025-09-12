به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی، سیاوش لاجوردی دبیر گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی گفت: عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی اساسی در بروز پدیده خودکشی دارند. بر اساس مطالعات، افرادی که پیوندهای اجتماعی ضعیف‌تری دارند یا دچار بحران‌های اقتصادی نظیر فقر و بیکاری هستند، بیش از دیگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. در مقابل، حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی قوی می‌تواند به‌عنوان عاملی محافظتی عمل کند.

دبیر گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی ادامه داد: نظام سلامت نقشی چندوجهی در پیشگیری از خودکشی دارد؛ از شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر گرفته تا ارائه درمان‌های روان‌پزشکی و روانشناختی، تجهیز خطوط مداخله در بحران مانند ۴۰۳۰ و ۱۲۳ و همچنین آموزش مداوم کادر درمان برای مدیریت به‌موقع بیماران.

وی افزود: اجرای سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری، آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان، ارتقای سواد سلامت روان در جامعه و محدود کردن دسترسی به ابزارهای مرگبار از مهم‌ترین راهکارهای کاهش نرخ خودکشی به شمار می‌رود.

لاجوردی خاطرنشان کرد: خودکشی پدیده‌ای کاملاً قابل پیشگیری است و مسئولیت مقابله با آن تنها بر عهده پزشکان و روانشناسان نیست، بلکه همه افراد جامعه باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند. همدلی، درک و قضاوت نکردن می‌تواند نخستین گام برای نجات جان انسان‌ها باشد.