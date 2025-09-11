برگزاری ۲۱۰ پیوند آسمانی در اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام هفته وحدت، اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) میزبان برگزاری ۲۱۰ مراسم عقد زوجهای جوان بود که در فضایی معنوی و دلانگیز در کنار بارگاه مطهر کریمه اهلبیت (س) برگزار شد و این مراسمها با حضور زوجها و خانوادههایشان همراه بود و قرائت خطبه عقد و دعا برای شروع زندگی مشترک از مهمترین بخشهای آن بود.
این فرصت معنوی که در جوار بانوی کرامت برگزار میشود، برای بسیاری از جوانان خاطرهای شیرین و به یادماندنی را رقم میزند. علاقهمندان به برگزاری مراسم عقد در اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه (س) میتوانند از طریق نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed مراحل ثبتنام خود را بهصورت آنلاین انجام دهند و همچنین این فرآیند از طریق پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و بخش «پرتالها» و گزینه «پیوند آسمانی» نیز قابل پیگیری است.
بر اساس اعلام مسئولان اتاق عقد، ارائه مدارکی همچون تصویر برگه جواب آزمایشگاه، فرم رزرو نوبت تکمیلشده (قابل دریافت از سایت)، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و در صورت ازدواج دوم، تصویر طلاقنامه یا گواهی فوت همسر سابق، از مدارک ضروری جهت ثبتنام است.
این برنامه معنوی و باشکوه که در ایام هفته وحدت برگزار میشود، نقش مهمی در ترویج ازدواج آسان و پایدار داشته و جوانان را در آغاز زندگی مشترک با توکل به عنایت کریمه اهلبیت (س) همراه میسازد.
