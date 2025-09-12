گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری ضمن تبریک به حضور مردم و خیران، با اشاره به کمکهای مردمی در سال گذشته گفت: در یک روز پنجشنبه، مردم ۸ میلیارد تومان برای دانشآموزان یتیم و محروم واریز کردند، در حالی که در همان زمان، ۱۲ میلیون دلار صرف بمبی شد که علیه منطقه مقاومت به کار گرفته شد. این نشان میدهد کمک به دانشآموزان، سرمایهگذاری روی آینده است.
معافی ادامه داد: سال گذشته ۶۸ میلیارد تومان به دانشآموزان یتیم کمک شد. بسیاری از این دانشآموزان امروز پزشک، مهندس و استاد دانشگاه هستند. رئیس یکی از بهترین دانشگاههای ایران اعلام کرد که خودش از مددجویان کمیته امداد بوده است. بنابراین حمایت از دانشآموزان یعنی حمایت از آینده کشور.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در مقابل نفوذ فرهنگی و آموزشی بیگانگان بیان کرد: آمریکا در منطقه ابتدا دانشگاه میزند، سپس نیروی نظامی میفرستد. اما ما با کمک به مستضعفان و دانشآموزان محروم، نسل دانشمند و متعهد تربیت میکنیم.
مدیرکل کمیته امداد مازندران اضافه کرد: امسال پیشبینی میکنیم ۸۰ میلیارد تومان کمک مردم برای جشن عاطفهها جمعآوری شود. سال گذشته ۱,۵۰۰ میلیارد تومان کمک شد که صرف حمایت مالی و معنوی از دانشآموزان محروم گردید. از ۱۹۵۰۰ دانشآموز مددجو، ۱۵ هزار نفر در جشنواره قرآنی ملی شرکت کردند. این جشنواره در ۱۳ رشته برگزار شد و پیوست فرهنگی قابل توجهی دارد.
وی تأکید کرد: فقر مهارت، بزرگترین مشکل ماست. دانشآموزان هنرستانی که مهارت عملی کسب میکنند، میتوانند از همان دوران دیپلم وارد بازار کار شوند و به رشد کشور کمک کنند. انتخاب رشته درست، حتی مهمتر از انتخاب همسر است؛ زیرا سرنوشت آینده را تعیین میکند.
معافی با بیان اهمیت مشارکت مردم افزود: معجزه کمکهای مردمی، واقعی و قابل لمس است. مشارکت مردم در تأمین لوازم تحریر و حمایت از محرومان، قدرت و توانمندی آنها را افزایش میدهد و مستقیم به نفع امام زمان (عج) است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به فرمایشات شهید خرازی و حضرت آیتالله مشکینی اظهار داشت: خدمت به مردم و دفاع از مستضعفان، بزرگترین مرگ بر آمریکا است. امروز، خدمت صادقانه به مردم، همبستگی ملی و اتحاد مقدس در جهت دفاع از کیان کشور و امنیت جامعه است.
