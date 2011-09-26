595 پایگاه جشن عاطفه ها در زنجان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون ریال کمک مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شده است، ادامه داد: امیدواریم مردم استان همچون سال های گذشته در کمک به دانش آموزان بی بضاعت حماسه بیافرینند.



وی به همکاری دستگاه های مختلف در برپایی جشن عاطفه ها اشاره کرد و گفت: در همین راستا سازمان های آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج مستضعفان و دیگر تشکل ها کمیته امداد را در این امر یاری می کنند.



ولیزاده به استقرار 595 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: از این تعداد 106 پایگاه ثابت، 431 پایگاه در سطح مدارس و 45 پایگاه بسیج مستضعفان و 13 پایگاه در سطح بانک های استان دایر است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان به نواخته شدن زنگ عاطفه ها در روز (6 مهر) امسال اشاره کرد و گفت: روزهای(7 و 8 مهر) نیز پایگاه های ثابت و سیار در سطح استان و مساجد دایر می شود.



ولیزاده با اشاره به اینکه 6 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هستند، ادامه داد: با کمک های نوع دوستانه مردم استان زنجان نیازهای مادی و معنوی این دانش آموزان رفع خواهد شد.



وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد استان اشاره کرد و گفت: 48 هزار نفر تحت پوشش این نهاد قرا دارند که در آینده نزدیک جشن خودکفایی یک هزار خانوار در استان را برگزار می کنیم.



ولیزاده به توانمندی سه هزار خانواده تحت پوشش این نهاد در قالب طرح های خودکفایی خبر داد و گفت: استان زنجان جزء استان هایی است که افراد تحت پوشش آن نسبت به میانگین کشوری پایین است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با اشاره به اینکه در استان 2600 یتیم زیر 18 سال وجود دارد، اظهار داشت: 6 هزار حامی حمایت مادی و معنوی این تعداد یتیم را برعهده دارند.

ولیزاده افزود: شماره حساب 0104994000002 بانک ملی به منظور جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم در حمایت از مستضعفان و محرومان در نظر گرفته شده است.