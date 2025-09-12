آیت الله دژکام در خطبههای اول نمازجمعه شیراز به موضوع اهمیت نیت و توجه به آخرت در زندگی اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد وقت و سرمایه خود را صرف دنیا میکنند و نیتهایشان غالباً برای رضایت دنیا است، در حالی که باید نیتشان برای رضایت خدا و رسیدن به بهشت باشد.
وی ادامه داد: خرج کردن برای خدا، حتی اگر کسی به دیگران بگوید، ارزش دارد، چون نیت فرد مهم است و خداوند نیتها را میداند.
امام جمعه شیراز افزود: دنیا و ارزشهای ظاهری آن در قیامت بیارزش است و تنها اعمال و نیتهای انسان است که ارزش دارند.
شیطان انسانها را از مسیر الهی منحرف کند
آیت الله دژکام با هشدار نسبت به توطئههای شیطان گفت: شیطان سعی دارد انسانها را از مسیر الهی منحرف کند و به دنیا و حرص و طمع سوق دهد.
وی به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و ادامه داد: کسی که تمام تلاشش صرف دنیا باشد، در فقر و بدبختی قرار میگیرد، حتی اگر ثروت زیادی داشته باشد، چون فقر روحی و فکری درونش است.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: خداوند بر اساس نیتها عمل میدهد و میداند چه کسی گمراه است و چه کسی در مسیر صحیح قرار دارد.
آیت الله دژکام تصریح کرد: انسانها همواره ارزشهای اخروی را بر دنیا ترجیح دهند و در مسیر رضایت الهی قدم بردارند.
منطقه غرب آسیا نقش کلیدی در تحولات جهانی دارد
آیت الله دژکام در خطبههای دوم نمازجمعه شیراز به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: حمله روسیه و تهدیدهای متعاقب آن، بهویژه حمله پهپادی به لهستان، نشان میدهد منطقه غرب آسیا نقش کلیدی در تحولات جهانی دارد.
وی با بیان اینکه این منطقه، مرکز جهان بهحساب میآید و سرچشمه بسیاری از رویدادهای جهانی است، ادامه داد: در این میان، کشورهای غربی و آمریکا با نگرانیهایی مانند فعالسازی مکانیزم ماشه و تهدیدهای نظامی، سعی در ایجاد فضای ترس و تزلزل دارند، اما بر اساس باورهای دینی و اعتماد به خدا، نباید ترسید و باید با قدرت و ایمان مقابل این تهدیدها ایستاد.
امام جمعه شیراز همچنین، حملات اسرائیل به یمن و تلاشهای آن برای تضعیف مقاومت، اشاره کرد و افزود: دشمنان در پی نابودی مقاومت هستند، اما مقاومت قویتر و قدرتمندتر میشود.
دنیا در حال تغییر و تاریخ ورق خواهد خورد
آیت الله دژکام حملات رژیم صهیونیستی به قطر و تلاشهای آن برای تضعیف جایگاه این کشور، نشاندهنده شکست سیاستهای دشمنان دانست و گفت: این حملات و در کنار این حرکت ناوگان جهانی دریایی برای کمک به غزه، نشان میدهد که دنیا در حال تغییر و تحولات عمیقی است و ایران باید با هوشمندی و اتحاد، در این برهه حساس، جایگاه خود را حفظ کند و دشمنان را مأیوس کند.
وی ادامه داد: درک صحیح این تحولات و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ایران در آیندهای نزدیک به قله قدرت و عزت جهانی خواهد رسید و دشمنان جرأت نخواهند کرد منافع ملی و امنیت کشور را تهدید کنند.
مطالبات رهبری از دولت باید پیگیری جدی شود
نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیسجمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب مطالباتی مهم و کلیدی را مطرح میکنند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر اهمیت حفظ وحدت ملی و جلوگیری از به هم ریختن معادله جنگ و صلح تأکید کرد و ادامه داد: مدیران و فعالان اقتصادی باید تمرکز خود را بر حل مسائل اصلی کشور بگذارند، نه درگیر مسائل جزئی و حاشیهای.
آیت الله دژکام با بیان اینکه مسئولیت جنگ و امنیت بر عهده نظامیها است و دیگر اقشار باید وظایف خود را به درستی انجام دهند، گفت: ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه و تأمین نیازهای عمومی مردم مورد تاکید رهبری است.
وی با اشاره به اهمیت کنترل قیمتها و ثبات بازار، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مدیریت صحیح بازار افزود: رهبر انقلاب همچنین بر حل مشکل مسکن تأکید دارند، چراکه این مسئله یکی از اولویتهای مهم کشور است.
مدیران فارس باید جدی و مصمم عمل کنند
امام جمعه شیراز با خطاب قرار دادن مدیران استانی گفت: مدیران استان باید در این مسیر جدی و مصمم عمل کنند.
وی با تاکید بر پیروی از مطالبات رهبر انقلاب و پیگیری جدی این مطالبات افزود: این موضوع برای حفظ منافع ملی و استحکام کشور ضروری است. اگر این مطالبات بهدرستی دنبال شود، ایران در آیندهای نزدیک در قله عزت و قدرت قرار خواهد گرفت و دشمنان جرأت نخواهند کرد منافع و امنیت ملی را تهدید کنند.
