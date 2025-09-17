  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

مساجد؛ سنگ بنای پیشرفت در جامعه

شیراز- نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت:مساجد با ایفای نقشی کلیدی در سازماندهی و هدایت فعالیت‌های اجتماعی،سنگ بنای پیشرفت در جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در همایش ارکان مساجد شیراز ضمن تأکید بر اهمیت فعالیت‌های خداپسندانه و تأثیر آن بر رشد فردی و اجتماعی، بر لزوم حفظ و حراست از نظام اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به ارزش کار برای خدا، گفت: هر عملی که برای خدا باشد، رو به رشد خواهد بود و روز به روز پیشرفت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از نظام اسلامی تصریح کرد: مساجد با ایفای نقشی کلیدی در سازماندهی و هدایت فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی به عنوان پایه‌های اصلی پیشرفت و تعالی جامعه عمل می‌کنند.

