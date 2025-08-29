به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) این روز را یکی از مهمترین رویدادهای جهان اسلام برشمرد و گفت: تمام مسلمانان جهان باید خود را برای تحقق وعده الهی و ظهور امام موعود آماده کنند.
وی با بیان اینکه اعتقاد به مهدویت اختصاص به شیعه ندارد و یک باور مشترک در میان همه مسلمانان است، ادامه داد: اراده قطعی خداوند بر این است که آینده جهان بر اساس عدالت اداره شود و این عدالت به دست امام زمان (عج) و با همراهی حضرت مسیح (ع) برقرار خواهد شد تا بساط ظلم و جور از جامعه برچیده شود.
امام جمعه شیراز با اشاره به مأموریتی که رهبر معظم انقلاب بر عهده روحانیت گذاشتهاند، افزود: یکی از مهمترین وظایف روحانیت این است که معنای واقعی زندگی را به جامعه نشان دهند و حقیقت این معنا در مهدویت نهفته است. کسی که به دنبال زندگی هدفمند و معنوی است باید مهدویت را سرلوحه قرار دهد.
آیت الله دژکام گفت: بر اساس روایات اسلامی، کسانی که در عصر غیبت بر دین خود ثابتقدم میمانند و در برابر دشمنان ایستادگی میکنند، پاداشی همسنگ یاری پیامبر (ص) خواهند داشت.
وی ادامه داد: هرچند دوران غیبت با آزمونهای دشوار همراه است، اما هرچه این شرایط سختتر شود، نوید نزدیکی ظهور را میدهد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به تلاش دشمنان برای متوقف کردن مسیر ملت ایران گفت: اروپاییها امروز با ابزار خود یعنی «اسنپبک» تلاش دارند مسیر ملت ایران را سد کنند، اما همانطور که در طول تاریخ تجربه کردهاند، نتیجه این توطئهها چیزی جز شکست و رسوایی نخواهد بود.
وی ادامه داد: اگر بار دیگر تجربه کنید، شکستهای سختتر و روسیاهی تاریخی در انتظار شماست؛ آینده جهان از آنِ امت اسلامی و ملت ایران است که در رکاب امام زمان (عج) خواهند ایستاد.
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به لزوم حرکت سریعتر چرخ توسعه استان فارس افزود: برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که این استان در میان استانهای پیشرو کشور قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دشمنان ایران از ابتدا با شکلگیری نظام اسلامی مخالف بودهاند، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنان از دوران جنگ جهانی تاکنون همواره درصدد تضعیف ایران بودهاند، اما تمدن نوین اسلامی این فرصت را از آنان خواهد گرفت. ایران در مسیر پیشرفت و قدرت قرار دارد و باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، ظرفیتهای داخلی و دولت قوی، این مسیر ادامه پیدا کند.
آیتالله دژکام با تأکید بر توصیه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از دولتها و مطالبهگری منصفانه گفت: یکی از شاخصههای دولت قوی حمایت مردم و رهبری است و شاخصه دیگر، مطالبهگری دقیق و منصفانه از سوی نخبگان و رسانهها در چارچوب قانون.
وی در ادامه به بند دهم برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این بند، ایران باید به مرکز تجارت شرق و غرب در حوزههای مختلف تبدیل شود؛ تحقق این هدف نیازمند تسهیل مقررات، روانسازی فرآیندها و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به بروکراسی اداری بهعنوان یکی از موانع توسعه سرمایهگذاری در فارس گفت: برای تحقق اهداف توسعهای باید این مشکلات برطرف و زیرساختهای استان با سرعت بیشتری نسبت به سایر استانها توسعه پیدا کند.
آیت الله دژکام تصریح کرد: استان فارس به دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه، باید در بخش حملونقل جادهای، ریلی و سایر زیرساختهای ارتباطی توسعه بیشتری یابد تا جایگاه شایسته خود را در کشور پیدا کند.
