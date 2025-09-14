روحانیون نقشی اثرگذار در نیروی انتظامی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس، گفت: ما از نظر دینی معتقد هستیم که عالم دین و روحانی چه سمت رسمی داشته باشد و چه نداشته باشند، یک نقش در جامعه ایفا می‌کنند و آن نقش مهم این است که بشناسیم و به یکدیگر کمک بدهیم که آن نقش را ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه نقش علما را باید در جامعه تقویت کنیم، ادامه داد: نقش واقعی روحانیت در جامعه این بود که نقش مرجع و هدایت کننده داشت و انقلاب را ایجاد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: من از افسران نیروی انتظامی خواهش می‌کنم که کمک بدهید و نقش عالم را ایفا کنید که جامعه و دنیا نیاز به عالم دارد. و علما نیز نقش عالم خود را که از احکام شرعی شروع می‌شود و به معارف قرآن کریم می‌رسد را جدی بگیرند و برجسته کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به اینکه روی مسائل قرآن در مجموعه انتظامی کار شده و شروع خوبی بوده است، تصریح کرد: بیش از ۸۰ نفر از کارکنان انتظامی استان فارس مشغول حفظ قرآن هستند و این حرکت بسیار ارزشمند است و امیدواریم که مجموعه عقیدتی سیاسی این حرکت را ادامه و رشد دهند که واقعاً جای تشکر دارد.