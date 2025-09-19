امام جمعه شیراز: جنگ نرم دشمن، تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله لطف‌اله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز گفت: علم دین موضوعی است که می‌تواند در طول زندگی به انسان مسیر صحیح و درست را نشان دهد البته نباید فراموش کرد که فعل حرام و گناه اگر در زندگی انجام شود می‌تواند تمام اعمال انسان در طول زندگی را فرا گیرد.

وی با بیان اینکه در دایره مسائل سیاسی اطاعت از رهبری اصلی‌ترین مؤلفه تقوای سیاسی است، گفت: برای تقوای سیاسی و اجتماعی اطاعت از ولی امر، مهم‌ترین موضوعی است که تمامی آحاد جامعه باید مدنظر قرار دهند.

امام‌جمعه شیراز افزود: همانگونه که در سوره «نجم» آمده است خداوند متعال در آیاتی از این سوره می‌فرمایند که «پیامبرا وقتی می‌روید دعوت کنید مردم را به راه راست، عده‌ای از این فرمان سرپیچی می‌کنند و گوش نمی‌کنند علت آن است که یاد خدا در دلشان نبوده و اگر فردی دنیاطلب باشد حاضر است از همه چیز عبور کند تا با افزایش ظلم به دنیا برسد».

وی اضافه کرد: سیاه‌دلی زمانی ایجاد می‌شود که یاد خدا از دل انسان برود و هرچه بخواهیم جهان آخرت را به آنان یادآور کنیم این گونه افراد گوش فرا نمی‌دهند و اگر ذکر خداوند از یاد انسان برود سرنوشت بسیار بدی در انتظار این افراد است.

آیت الله دژکام افزود: امروز آمریکا و تروئیکای اروپایی به دنبال گسترش ظلم در دنیا به هر قیمتی هستند و هرچه به آنان بگویم این افراد گوش نمی‌کنند از این رو باید از آنان قوی‌تر باشیم تا بتوانیم با گسترش ظلم دشمنان مقابله کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: باید زمینه مقابله با دنیاطلبی و گسترش ظلم در جهان را فراهم کنیم زیرا این بیماری است و هر بیماری باید درمان شود البته نباید این موضوع را فراموش کرد که هر مطالبه در راستای حق الهی و خواست الهی باشد و اگر این موضوع را مد نظر قرار ندهیم، گناه کرده ایم.

وی تاکید کرد: همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه‌های نماز جمعه خویش اشاره داشته اند، خداترسی باید ملاک عمل تمامی مسلمانان باشد و اگر این توصیه امام علی (ع) را مدنظر داشته باشیم هیچگاه حق‌کشی نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خطبه‌های سیاسی نماز جمعه نیز اظهار داشت: در هفته دفاع مقدس باید بار دیگری یادآوری استقامت و رشادت نیروهای جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس را مدنظر داشته باشیم همانگونه که در جنگ ١٢ روزه نیز توکل ملت فهیم ایران جواب داد و بر دشمن پیروز شدیم؛ زیرا موشک با توکل است که به اهداف برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر ببینیم کسی کم آورده است یعنی توکل نداشته گفت: اگر فردی یارای مقابله با دشمن را نداشته باشد باز هم باید گفت توکل این افراد کم است.

امام‌جمعه شیراز تصریح کرد: هر فرد یا دولتی در مقابل دشمن کوتاهی کند نه تنها شکست خورده بلکه ذلیل شده است زیرا دشمن به دنبال ذلیل کردن ملت‌ها هستند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که ملت فهیم ایران همواره با عزت زندگی کرده و عزت و رشادت ملت ایران همواره مستمر خواهد بود.

امام جمعه شیراز یادآور شد: دفاع هشت ساله ملت ایران دفاع از ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی بود و گواه این موضوع وصیت‌نامه تمامی شهدا است و دشمن پس از هشت سال دفاع متوجه شد حال که نمی‌تواند کشور را با گلوله خراب کند باید به سمت جنگ نرم حرکت کند و طی ٣۵ سال اخیر دشمنان برنامه ویژه ای برای تهاجم فرهنگی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در این میدان جنگ فرهنگی وظایف دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی این است که به این جنگ ورود کنند، گفت: متأسفانه در برخی موضوعات مقررات و ضابطه وجود دارد ولی عمل نمی‌شود.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: وقتی اقدام نمی‌شود مردم حق دارند که بگویند چرا عملی صورت نمی‌گیرد؟ لذا در گام اول باید مدیران حرکت ویژه ای انجام دهند.

وی تصریح کرد: برخی صحنه‌ها رخ داده که دل آحاد مردم به درد آمده و کاری صورت نگرفته است؛ باید جلوی این ترک فعل گرفته شود و به نظر می‌رسد که اگر ترک فعلی رخ دهد باید دادستانی و بازرسی کل کشور به موضوع ورد کنند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در اکثر این موارد ضابطه وجود دارد و اگر کسی این قوانین را انجام نمی‌دهد باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد و اگر این قسمت انجام شد و دادگستری و قوه قضائیه عنوان کرد که حجم کار سنگین شد، مردم حاضر هستند که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران به صحنه بیایند.