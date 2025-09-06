به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفاله دژکام شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در آئین جشن وحدت در جمع برادران اهل سنت و شیعه در شیراز با تبریک هفته وحدت و فرا رسیدن میلاد حضرت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) از خداوند خواست تا برکات و خیرات را برای امت اسلام افزون کند.
نماینده ولی فقیه در فارس بر اهمیت وحدت در جامعه اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: در کشورهای مختلف اسلامی، از شرق آسیا مانند اندونزی و مالزی گرفته تا غرب آفریقا، همگی بر این باورند که برای عزت اسلام، باید اتحاد و همبستگی داشته باشند.
وی به موضوع فلسطین اشاره کرد و گفت: مظلومیت فلسطینیها و ظلمهایی که بر آنها روا میشود، دل هر مسلمانی را به درد میآورد و همه مسلمانان دوست دارند که فلسطبن در مقابل دشمنان پیروز شود.
امامجمعه شیراز با بیان اینکه رهبر حزبالله، شیخ نعیم قاسم در روزهای پس از شهادت سید حسن نصرالله بر این نکته تأکید میکند که پیروزی نیازمند کمک و اتحاد ۶۰ تا ۷۰ کشور اسلامی است و این کمک باید به صورت جمعی و همگانی باشد، گفت: ضرورت «امتسازی» در اینجا اهمیت مییابد، یعنی باید هر فرد مسلمان در کنار دیگران عمل کند تا قدرت جهانی مسلمانان شکل گیرد.
آیتالله دژکام تاکید کرد: اگر این مسیر طی نشود، دولتهای کفر قویتر میشوند و ظلم بیشتری بر مسلمانان روا میدارند.
وی افزود: فلسطین، به عنوان نماد مظلومیت امت اسلامی، در رأس این مظلومیت قرار دارد، ولی این تنها مشکل نیست؛ بلکه در دیگر نقاط جهان اسلام نیز ظلمهایی صورت میگیرد، مانند حمله به مساجد در هند و تخریب مسجد باقری، که نشاندهنده دشمنی و ناپاکی دشمنان اسلام است.
امامجمعه شیراز در پایان به تاریخچه و مشکلات مسلمانان در پاکستان و هند اشاره کرد و افزود: تلاشهای دشمنان برای تفرقهافکنی بر اساس مذهب، منجر به جدایی و مظلومیت میلیونها مسلمان شده است. اما خوشبختانه، روند امتسازی آغاز شده و در کشورهای مختلف اسلامی، بدون توجه به مذهب خاص، اتحاد و همبستگی در حال شکلگیری است، که این امر نشاندهنده شروع مرحله جدیدی در تقویت قدرت و جایگاه جهانی مسلمانان است.
