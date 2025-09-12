به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج زاده فسائی در خطبههای نمازجمعه فراشبند با اشاره به حمله اسرائیل به قطر گفت: این حادثه نشان داد رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهداف خود هیچ تفاوتی میان دوست و دشمن قائل نیست و حتی نزدیک ترین شرکا نیز از حملات آن در امان نیستند.
وی ادامه داد: اگر دشمنی با آمریکا و اسرائیل پرخطر است، تجربه ثابت کرده که دوستی با آنها به مراتب مرگبار تر خواهد بود. اسرائیل هیچ تعهدی به قوانین بینالمللی یا توافقات صلح ندارد و پیشنهاد گفتوگو یا آتشبس از سوی آمریکا و اسرائیل چیزی جز یک تله مرگبار نیست.
امام جمعه شهرستان فراشبند با اشاره به اینکه حمله رژیم صهیونیستی به قطر درسها و عبرتهای مهمی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد، گفت: نباید متکی به امنیتی بود که مبتنی بر قدرتهای خارجی است، با اینکه شبه جزیره قطر، میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه (العَدید) بود، اما این حضور نتوانست از حمله رژیم جلوگیری کند.
وی ادامه داد: ماهیت تهاجمی رژیم صهیونی قابل پیش بینی نیست. این رژیم خبیث، به کشوری حمله کرد که با آن روابط غیررسمی داشت و حتی در مواردی به عنوان میانجی عمل میکرد. این نشان میدهد که رژیم به هیچ یک از توافقات قبلی پایبند نیست.
حجت الاسلام فرج زاده گفت: این حمله تأیید کرد که صهیونیستها هیچ خط قرمزی در برابر هیچ کشوری نمیشناسند و حتی متحدان آمریکا نیز از تهاجم آن در امان نیستند، آنچه امروز ضرورت دارد، اتحاد و همبستگی منطقهای است.
وی ادامه داد: اتحاد میان کشورهای اسلامی و عربی تنها راه مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب، بارها و بارها به این کشورها توصیه فرمودند که اختلافات خانمانسوز را کنار بگذارید و در مقابل رژیم جنایتکار متحد شوید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: قطر به عنوان میانجی در مذاکرات صلح نقش ایفا میکرد، اما رژیم صهیونی به همین کشور حمله کرد، با اینکه قطر از پایگاههای پیشرفته آمریکایی برخوردار بود، اما در مقابله با این حمله ناتوان بود و این نشان میدهد که کشورها نیاز به توان دفاعی مستقل و بومی دارند.
امام جمعه فراشبند افزود: تجربه غزه نیز نشان میدهد هر کشوری که در برابر اسرائیل سکوت کند یا به آن کمک برساند، دیر یا زود با سرنوشت مشابهی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در قطر، قراردادهای میلیاردی و حتی امتیازهای ویژه نتوانستهاند ماهیت تجاوزکارانه آمریکا را تغییر دهند؛ چرا که آمریکا و اسرائیل دو روی یک سکه هستند.
حجت الاسلام فرج زاده در ادامه مطلب به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اشاره کرد و گفت: باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.
وی ادامه داد: حکمت این تشکرها و حمایتها این است که بار اصلی اداره کشور بر دوش دولت است، امامان انقلاب، بارها دولت داری را کاری دشوار توصیف کردهاند که نیاز به کمک دارد، مانند ماشینی که از سربالایی بالا میرود و نباید مانع آن شد.
امام جمعه شهرستان فراشبند گفت: ایشان در بیانات خود با رئیس جمهور در کنار بیان محسنات و نقاط قوت عملکرد رئیس جمهور و دولت ایشان، نقدهایی را نیز مطرح کردند که شیوه تراز نقد معظم له را میتوان، الگوی نقد انقلابی نامید، چون ترکیبی است از علم، اخلاق، هنر و ایمان. این روش نه تنها برای مسئولان و دولتمردان، بلکه برای تمامی فعالان عرصههای فرهنگی و اجتماعی قابل الگوبرداری است.
وی افزود: نقد اگر از جنس تخریب باشد، جز ناامیدی نمیآورد؛ اما اگر از جنس اصلاح و تقویت و رشد و تعالی باشد، تماماً امید افزایی خواهد بود. نقد امید آفرین و حرکت ساز، هرگز منجر به یأس و ناامیدی نمیشود. بلکه با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای رشد، انگیزه و حرکت ایجاد میکند. نقدی که از ایمان سرچشمه بگیرد، همیشه همراه با امید است.
نظر شما