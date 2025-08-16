واگذاری ۳۰ هکتار زمین در فراشبند فارس برای ساخت نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره تسهیل فرایند واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر، گفت: همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی بوده و لذا با توجه به ناترازی‌های موجود در تأمین انرژی و تشویق سرمایه گذاران به موضوع نیروگاه‌های تجدید پذیر، از جمله برق خورشیدی با جدیت بیشتری در دستور کار این مدیریت قرار گرفت است.

وی درباره شرایط جدید و تسهیل شده روند واگذاری زمین برای تولید انرژی ادامه داد: در بخش فرایند اداری، محدودیت‌های اداری را به طور کامل حذف کردیم و صدور مجوز را که به حدود پانزده تا هفده استعلام نیاز داشت به دو استعلام کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی فراشبند افزود: اراضی زمین‌های کشاورزی که احتمال یا امکان کشت در آنها نباشد و یا بازدهی ضعیف کشاورزی داشته باشند اینها را با صدور مجوز تغییر کاربری از وضعیت کشاورزی به احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر اختصاص می‌دهیم.

موسوی درباره میزان پیشرفت این طرح در شهرستان تصریح کرد: در اجرای مصوبه اخیر تا کنون میزان ۳۰ هکتار زمین جهت اجرای نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.