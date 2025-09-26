امام جمعه فراشبند: دفاع مقدس، درسی عملی برای شکوفایی استعدادها بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج زاده فسائی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس را باید درسی عملی برای به شکوفایی استعدادها بنامیم؛ عرصه‌ای که مهد بروز رشادت‌های ملی شد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند: ما هر چه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور می‌شویم، باید از لحاظ معرفت به دفاع مقدّس نزدیک‌تر شویم. همچنین معظم له در بیانیه گام دوم این نکته را چنین یادآور می‌شوند که برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به‌جای حقیقت خواهند نشست. باید مواظب تحریف‌ها باشیم.

امام جمعه فراشبند در ادامه به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: مجموعه کشور به این جمع‌بندی رسیده است که مکانیسم ماشه به جهت اقتصادی هیچ تأثیر واقعی در اقتصاد کشور نخواهد داشت و هر آنچه که مطرح است صرفاً در فضای روانی است. با این حال فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیرات مهمی در حوزه سیاسی و امنیتی می‌تواند بر ایران تحمیل کند. لذا ایران تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد مانع از اجرا این فرآیند بشود.

حجت الاسلام فرج زاده تصریح کرد: بذر انقلاب که توسط حضرت امام خمینی (ره) کاشته شد، امروز تبدیل به یک درخت تنومند شده است و هیچ قدرتی در جهان نخواهد توانست در این درخت تنومند خللی ایجاد کنند.