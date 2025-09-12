به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن آذرتاش در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت همگان به تقوای الهی و پرهیز از محرمات، با اشاره به روز سینما اظهار کرد: سینما امروز یکی از ابزارهای پرمخاطب در عرصه هنر و فرهنگ است.

وی افزود: ضروری است کارگردانان کشور به تولید فیلم‌های فاخر و ارزشمند توجه بیشتری داشته باشند تا تماشاگران از حضور در سینما احساس پشیمانی نکنند، بلکه از این حضور لذت برده و با اطلاعات و آگاهی بیشتر از سینما خارج شوند.

امام جمعه سگزآباد با انتقاد از برخی تولیدات شبکه‌های نمایش خانگی گفت: متأسفانه برخی فیلم‌ها به بهانه بیان واقعیت‌ها، تمرکز خود را بر نمایش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی گذاشته‌اند و در حال ترویج رفتارهایی چون استعمال دخانیات و حتی مصرف مشروبات الکلی هستند.

وی خاطرنشان کرد: فیلم‌ها و برنامه‌های فرهنگی فاخر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. اگر قرار است معضلات جامعه به تصویر کشیده شوند، این کار باید با دقت و هنرمندانه انجام شود تا عرصه فیلم‌سازی به انحطاط کشیده نشود.

در ادامه، حجت‌الاسلام آذرتاش با گرامیداشت روز زبان فارسی بیان کرد: بزرگان بسیاری همچون سعدی و حافظ به زبان فارسی خدمت کرده‌اند و در دوران معاصر نیز نام‌آورانی چون شهریار در عرصه شعر و ادب فارسی نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین مراسم ترحیم، آن را یکی از مشکلات اجتماعی دانست و گفت: در مراسم‌های ترحیم، هزینه‌های زیادی صرف نصب بنر، تاج گل، پهن کردن سفره و پذیرایی از مردم با ناهار و شام می‌شود. ضروری است با هم‌اندیشی و همراهی شهروندان، از اسراف و هزینه‌های سنگین جلوگیری شده و این مبالغ در امور خیر صرف شود.

امام جمعه سگزآباد با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اظهار داشت: قطر برای خوش‌آمدگویی به ترامپ، هدایای گران‌قیمتی اهدا کرد و با هزینه خود پایگاه نظامی برای آمریکا احداث نمود، اما امنیتش تأمین نشد. این موضوع درس عبرتی است که نمی‌توان امنیت را از بیگانگان طلب کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و چه‌بسا در آینده به همان کشورهایی که منافعش را تأمین می‌کنند نیز حمله کند. تا زمانی که اسرائیل زیر فشار متحدان منطقه‌ای قرار نگیرد، از تجاوز و جنایت دست نخواهد کشید. امروز همه به این واقعیت پی برده‌اند که تنها مقاومت می‌تواند مانع جنایات این رژیم شود.

وی بر حفظ و تقویت وحدت و اتحاد مقدس مردم تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دولت و رئیس‌جمهور، تأکید داشتند که نباید معیشت مردم مورد غفلت قرار گیرد و شرایط زندگی برای آنان دشوار شود.

وی با انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاها، به‌ویژه مواد غذایی، اظهار کرد: افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مسئولان باید نظارت جدی‌تری بر بازار داشته باشند و از رشد سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری کنند. نباید این تصور ایجاد شود که کنترل بازار از دست مسئولان خارج شده است.