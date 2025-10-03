به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج‌زاده فسائی در خطبه های نماز جمعه فراشبند با اشاره به سرنوشت قیمت دلار و طلا با فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: مکانیزم ماشه، اقدام سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه در فعال سازی مکانیزم ماشه در راستای فشار بر ایران بعد از جنگ تحمیلی۱۲روزه است.

وی افزود: ملاحظه کردید که به محض اعلام فعال شدن ماشه، شاهد تاثیر جدی بر افزایش نرخ طلا و دلار و بعضی موارد دیگر بوده و هستیم، اما این افزایش قیمت ها به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه نیست، مهم‌ترین دلیل، افزایش تقاضا است.

امام جمعه فراشبند افزود: بسیاری از مردم به دلیل اینکه تصور می‌کنند در آینده‌ای نزدیک دلار و طلا افزایش قیمت قابل توجهی خواهند داشت، سعی می‌کنند دارایی‌های خود را تبدیل به طلا و دلار کنند و چنین روندی، اثری سریع بر افزایش قیمت دلار و طلا گذاشته است.

حجت الاسلام فرج زاده در ادامه به مکانیزم ماشه اشاره کرد و گفت: اینگونه نیست که تمام دنیا درباره تحریم‌های ایران یک صدا باشند روسیه و چین رسما اعلام کردند این تحریم‌ها غیرقانونی است و لزومی به اجرای آن نمی‌بینند. هند هم به عنوان مشتری جدید نفت ایران، سفارش خریدهای جدید به ایران داده است.

وی ادامه داد: ایران می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و بُن‌بستی در این مسئله وجود ندارد .ایرانی‌ها در دور زدن تحریم‌ها به حدی موفق عمل کرده‌اند که روس‌ها وقتی بعد از جنگ اوکراین، درگیر تحریم شدند، از ایران تقاضا کردند ساختاری که ایران در این مسئله در پیش گرفته است را در اختیار روس‌ها نیز قرار دهد.

امام جمعه فراشبند با بیان اینکه کشور در طول سال‌های گذشته با چنین تحریم‌هایی مواجه بوده است و این موضوعات چیز جدیدی نیست، افزود: ما معتقدیم اسنپ‌بک فعلی با اسنپ‌بک قبلی از نظر شدت و حدت به دلیل تشکیک در اجرا و تمکین از سوی کشورهای دنیا، متفاوت است و به همین دلیل، تاثیرگذاری اسنپ‌بک قبلی را ندارد.

حجت الاسلام فرج زاده گفت :کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی نسبت به مکانیسم ماشه دارند.

امام جمعه فراشبند در مورد رویکردهای مختلف کشورهای دنیا نسبت به اجرای مکانیسم ماشه، گفت: برخی کشورها همچون چین و روسیه مهم‌ترین شرکای تجاری و هم مسیر ما در تجارت هستند و حتی خودشان پیشنهاد تعویق اجرای فرایند اسنپ‌بک تا فروردین سال آینده را چندین بار دادند که متاسفانه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل رد شد.

حجت الاسلام فرج زاده تصریح کرد: مشخص است که این کشورها حتی در زمان اجرای اسنپ‌بک به جای اجرای آن، به کمک ما می‌آیند.