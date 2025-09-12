  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

دمای هوای اردبیل از روز شنبه کاهش می‌یابد

دمای هوای اردبیل از روز شنبه کاهش می‌یابد

اردبیل - مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی روز شنبه با تقویت جریانات مرطوب خزری، ضمن وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید، دمای هوا به‌طور محسوسی در استان کاهش می یابد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، از بعدازظهر روز گذشته با نفوذ یک سامانه بارشی به استان، میزان ابرناکی به تدریج افزایش یافته و در برخی مناطق بارش‌های رگباری آغاز شده است. بیشترین مقدار بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان پارس‌آباد به میزان ۶.۶ میلی‌متر ثبت شده است.
وی گفت: امروز جمعه، ۲۱ شهریور، جو استان همچنان ناپایدار است و انتظار می‌رود بارش‌های رگباری در برخی مناطق همراه با صاعقه و احتمال بارش تگرگ رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از روز شنبه، ۲۲ شهریور، با تقویت جریانات مرطوب خزری و وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید، دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری، گاهی همراه با مه و بارش متناوب باران و باران ریزه پیش‌بینی می‌شود.
کوهی افزود: این وضعیت تا روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، به ویژه در نیمه شرقی استان تداوم خواهد داشت. همچنین طی روزهای یکشنبه، ۲۳ شهریور، و دوشنبه، ۲۴ شهریور، هوای کاملاً خنک در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال حاکم خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به کاهش تراز انجماد در کوه سبلان به ارتفاع ۴۰۰۰ متر، احتمال بارش خفیف برف در نواحی مرتفع این کوه وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: به همین دلیل، رعایت توصیه‌های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ توصیه می‌شود.
کد خبر 6587007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها