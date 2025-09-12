به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، از بعدازظهر روز گذشته با نفوذ یک سامانه بارشی به استان، میزان ابرناکی به تدریج افزایش یافته و در برخی مناطق بارشهای رگباری آغاز شده است. بیشترین مقدار بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان پارسآباد به میزان ۶.۶ میلیمتر ثبت شده است.
وی گفت: امروز جمعه، ۲۱ شهریور، جو استان همچنان ناپایدار است و انتظار میرود بارشهای رگباری در برخی مناطق همراه با صاعقه و احتمال بارش تگرگ رخ دهد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از روز شنبه، ۲۲ شهریور، با تقویت جریانات مرطوب خزری و وزش بادهای شرقی نسبتاً شدید، دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و آسمان استان نیمهابری تا ابری، گاهی همراه با مه و بارش متناوب باران و باران ریزه پیشبینی میشود.
کوهی افزود: این وضعیت تا روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، به ویژه در نیمه شرقی استان تداوم خواهد داشت. همچنین طی روزهای یکشنبه، ۲۳ شهریور، و دوشنبه، ۲۴ شهریور، هوای کاملاً خنک در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال حاکم خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به کاهش تراز انجماد در کوه سبلان به ارتفاع ۴۰۰۰ متر، احتمال بارش خفیف برف در نواحی مرتفع این کوه وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: به همین دلیل، رعایت توصیههای صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ توصیه میشود.
