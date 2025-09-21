برف سبلان را سفیدپوش کرد

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: با نفوذ سامانه ناپایدار جوی و کاهش محسوس دما، بارش نخستین برف در ارتفاعات کوه سبلان از جمله پیست اسکی آلوارس سرعین به ثبت رسید.

وی گفت: در حال حاضر بیشتر شهرستان‌های مناطق شمالی و مرکزی استان درگیر بارش باران هستند و از امشب دامنه بارش‌ها به مناطق جنوبی نیز گسترش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از عصر یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه آسمان استان غالباً ابری و مه‌آلود خواهد بود و بارش باران به‌ویژه در مناطق شمالی، نوار شرقی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی به صورت رگبار و رعد و برق ادامه می‌یابد.

کوهی ادامه داد: طی این مدت، به دلیل کاهش محسوس دما در ارتفاعات سبلان و کوه‌های باغرو، بارش‌ها به شکل برف نمود پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اوج فعالیت این سامانه از بعدازظهر امروز تا ظهر فردا خواهد بود و با این حال بارش‌های متناوب و پراکنده تا صبح روز سه‌شنبه در برخی مناطق استان ادامه خواهد داشت.