مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جمعه ۲۸ شهریور در مناطق شمالی استان آسمان ابری و مهآلود همراه با بارش خفیف باران و در نیمه جنوبی استان آسمان صاف همراه با وزش باد تند تا نسبتاً شدید جنوبی پیشبینی میشود.
وی افزود: از عصر امروز با عبور موج کوتاه سامانه بارشی، آسمان اغلب مناطق استان تدریجاً ابری شده و ضمن کاهش نسبی دما، در نیمه شمالی و دامنههای سبلان بارش پراکنده باران، رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات این کوه بارش برف انتظار میرود که این شرایط تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: طی روز شنبه با پایداری نسبی شرایط جوی در بیشتر مناطق استان، آسمان صاف تا نیمهابری خواهد بود اما از اواخر وقت شنبه با نفوذ پرفشار سطح زمین و وزش باد خزری، دمای هوا بهطور محسوس کاهش مییابد.
کوهی تصریح کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه با تقویت سامانه بارشی، بارش باران در بیشتر مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات سبلان و باغرو پیشبینی میشود که شدت بارشها در نوار شرقی، مناطق شمالی و نواحی همجوار کوهستان سبلان قابل توجه خواهد بود. اوج بارشها نیز از روز یکشنبه تا ظهر دوشنبه خواهد بود و تا صبح سهشنبه بارشهای پراکنده ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به هشدار سطح زرد (شماره ۲۲) خاطرنشان کرد: به کشاورزان، باغداران، تولیدکنندگان، کوهنوردان و عشایر توصیه میشود اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند و احتمال اختلال در پروازهای فرودگاههای استان نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: از ظهر سهشنبه اول مهرماه از میزان ابرناکی کاسته شده و در روزهای پایانی هفته با پایداری شرایط جوی، دمای هوا بهطور نسبی افزایش خواهد یافت.
