به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد عادل‌پور با اشاره به آموزه‌های اسلام، وحدت بشریت حول محور توحید را یکی از زیباترین مفاهیم دینی دانست و گفت: اگر امت اسلامی خواهان عزت و قدرت است، این وحدت است که آن را می‌آفریند.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، حمایت از دولت را امری ضروری و نه تشریفاتی خواند و افزود: تأکیدات رهبری باید چراغ راه مدیران و مسئولان در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی باشد.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر، مذاکرات با آمریکا را تله‌ای برای ضربه زدن به طرف مقابل، توصیف کرد و گفت: این دومین بار است که آمریکا نشان داده نمی‌توان به آن اعتماد کرد. مذاکره‌کنندگان کشور باید با هوشیاری عمل کنند و مجلس نیز نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

حجت‌الاسلام عادل‌پور خواستار توجه جدی به توسعه کشاورزی در بخش نخیلات شد و اظهار کرد: در حال حاضر ۵۳۰ هزار اصله نخل در منطقه داریم، اما برای رسیدن به آمار پیش از جنگ تحمیلی هنوز فاصله زیادی وجود دارد.