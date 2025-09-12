  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

تذکر امام جمعه رودان به مدیران کم‌کار

تذکر امام جمعه رودان به مدیران کم‌کار

بندرعباس - امام جمعه رودان با اشاره بازدیدهای سرزده از برخی ادارات، عملکرد برخی مدیران را نامطلوب دانست و خواستار خدمت‌رسانی شایسته به مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، با اشاره به بازدید سرزده خود از چند اداره شهرستان، عملکرد برخی مدیران را مورد نقد قرار داد.

گلایه از مدیرانی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند

وی با تقدیر از اداراتی که با جدیت به وظایف خود عمل می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه برخی از ادارات عملکردی رضایت‌بخش نداشته‌اند؛ به‌طوری که برخی مدیران حتی در محل کار خود نیز حاضر نبوده‌اند.

امام جمعه رودان افزود: مردم این منطقه نجیب و صبورند و شایسته نیست برای انجام کارهای اداری، با مشقت فراوان از روستاها به مرکز شهر آمده و باز هم دست خالی بازگردند. مسئولان باید کار مردم را با دقت، سرعت و تعهد انجام دهند.

مدیر ناتوان نباید بر صندلی مدیریت تکیه بزند

حجت‌الاسلام بارانی تأکید کرد: اگر مدیری توان انجام مسئولیت را ندارد، نباید آن را بپذیرد. کار با مردم، امانت بزرگی است و نباید به دلیل کم‌کاری یا بی‌برنامگی مسئولان، مردم متضرر شوند.

محکومیت شدید حملات صهیونیست‌ها به غزه

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود، با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: حمایت از ملت مظلوم فلسطین وظیفه شرعی، انسانی و اسلامی ماست. جنایات صهیونیست‌ها باید توسط همه دولت‌ها و ملت‌های آزاده جهان محکوم شود.

کد خبر 6587024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها