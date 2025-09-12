به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای نمازجمعه این هفته، با اشاره به بازدید سرزده خود از چند اداره شهرستان، عملکرد برخی مدیران را مورد نقد قرار داد.
گلایه از مدیرانی که وظایف خود را بهدرستی انجام نمیدهند
وی با تقدیر از اداراتی که با جدیت به وظایف خود عمل میکنند، اظهار کرد: متأسفانه برخی از ادارات عملکردی رضایتبخش نداشتهاند؛ بهطوری که برخی مدیران حتی در محل کار خود نیز حاضر نبودهاند.
امام جمعه رودان افزود: مردم این منطقه نجیب و صبورند و شایسته نیست برای انجام کارهای اداری، با مشقت فراوان از روستاها به مرکز شهر آمده و باز هم دست خالی بازگردند. مسئولان باید کار مردم را با دقت، سرعت و تعهد انجام دهند.
مدیر ناتوان نباید بر صندلی مدیریت تکیه بزند
حجتالاسلام بارانی تأکید کرد: اگر مدیری توان انجام مسئولیت را ندارد، نباید آن را بپذیرد. کار با مردم، امانت بزرگی است و نباید به دلیل کمکاری یا بیبرنامگی مسئولان، مردم متضرر شوند.
محکومیت شدید حملات صهیونیستها به غزه
امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود، با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: حمایت از ملت مظلوم فلسطین وظیفه شرعی، انسانی و اسلامی ماست. جنایات صهیونیستها باید توسط همه دولتها و ملتهای آزاده جهان محکوم شود.
