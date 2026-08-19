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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

اجرای طرح شهر یادگیرنده با هدف افزایش شاخص‌ توسعه در مراغه

اجرای طرح شهر یادگیرنده با هدف افزایش شاخص‌ توسعه در مراغه

مراغه- فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: طرح شهر یادگیرنده با هدف افزایش شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برای همکاری در اجرای طرح شهر یادگیرنده افزود: مراغه از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در جمع یکی از ۱۲ شهر کشور برای اجرای این طرح قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بستری بین‌المللی برای تبادل تجربه و توسعه برنامه‌های نوآورانه در حوزه یادگیری میان شهرها است.

امیری راد افزود: این عضویت فرصت تازه‌ای برای ارتقای سواد فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، اقتصادی و مهارت‌های شغلی شهروندان ایجاد خواهد کرد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه خاطر نشان کرد: هدف اصلی طرح فراهم کردن شرایطی است که هر شهروند بتواند در مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی خود، از فرصت‌های یادگیری مستمر بهره‌مند شود.

کد مطلب 6921545

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