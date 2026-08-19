اجرای طرح شهر یادگیرنده با هدف افزایش شاخص‌ توسعه در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برای همکاری در اجرای طرح شهر یادگیرنده افزود: مراغه از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در جمع یکی از ۱۲ شهر کشور برای اجرای این طرح قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو بستری بینالمللی برای تبادل تجربه و توسعه برنامههای نوآورانه در حوزه یادگیری میان شهرها است.
امیری راد افزود: این عضویت فرصت تازهای برای ارتقای سواد فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، اقتصادی و مهارتهای شغلی شهروندان ایجاد خواهد کرد.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه خاطر نشان کرد: هدف اصلی طرح فراهم کردن شرایطی است که هر شهروند بتواند در مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی خود، از فرصتهای یادگیری مستمر بهرهمند شود.
نظر شما