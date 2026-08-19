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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

ترانزیت ریلی محمولات نفتی عراق از کرمانشاه آغاز شد

ترانزیت ریلی محمولات نفتی عراق از کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - نخستین ترانزیت ریلی محمولات نفتی عراق به مقصد ترکیه و افغانستان از مسیر راه‌آهن کرمانشاه آغاز شد تا ظرفیت ترانزیتی استان تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نخستین محموله‌های نفتی عراق در قالب ترانزیت ریلی از مسیر راه‌آهن کرمانشاه به مقصد ترکیه و افغانستان منتقل می‌شوند؛ اقدامی که با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیت کالا در استان انجام شده است.

این مسیر جدید با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و استفاده از موقعیت راهبردی کرمانشاه در ارتباط با بازار عراق و کشورهای منطقه راه‌اندازی شده و زمینه پیوند مؤثرتر مرزهای تجاری استان با شبکه ریلی کشور و مسیرهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در مراسم آغاز این طرح اظهار کرد: شروع ترانزیت ریلی محمولات نفتی از عراق اتفاقی مهم در حوزه حمل‌ونقل و تجارت استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه ترانزیت بین‌المللی را فراهم کند.

وی افزود: ظرفیت فعلی حمل‌ونقل ریلی کرمانشاه تنها بخشی از توان واقعی استان است و برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت باید زیرساخت‌های ریلی تقویت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک، راه‌آهن و بخش خصوصی افزایش یابد.

رستم‌زاد با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های تجاری استان گفت: کالاهای ترانزیتی از مبدأ گمرکات کرمانشاه در سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزش ۴۵ درصد افزایش داشته است که این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مرزی استان را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: آغاز این مسیر ریلی می‌تواند سهم استان را از جابه‌جایی کالا میان کشورهای منطقه افزایش داده و زمینه توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، صادرات، واردات و ترانزیت بین‌المللی را فراهم کند.

وی افزود: کرمانشاه با برخورداری از مرز مشترک با عراق، ظرفیت‌های گمرکی و حمل‌ونقلی و دسترسی به بازارهای منطقه، از موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم تجارت و ترانزیت کشور برخوردار است.

این طرح با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از جمله مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل جهاد کشاورزی کرمانشاه آغاز شد و انتظار می‌رود توسعه این مسیر ریلی به تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقه کمک کند.

کد مطلب 6921581

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