ترانزیت ریلی محمولات نفتی عراق از کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نخستین محموله‌های نفتی عراق در قالب ترانزیت ریلی از مسیر راه‌آهن کرمانشاه به مقصد ترکیه و افغانستان منتقل می‌شوند؛ اقدامی که با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیت کالا در استان انجام شده است.

این مسیر جدید با هدف تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و استفاده از موقعیت راهبردی کرمانشاه در ارتباط با بازار عراق و کشورهای منطقه راه‌اندازی شده و زمینه پیوند مؤثرتر مرزهای تجاری استان با شبکه ریلی کشور و مسیرهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، در مراسم آغاز این طرح اظهار کرد: شروع ترانزیت ریلی محمولات نفتی از عراق اتفاقی مهم در حوزه حمل‌ونقل و تجارت استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه ترانزیت بین‌المللی را فراهم کند.

وی افزود: ظرفیت فعلی حمل‌ونقل ریلی کرمانشاه تنها بخشی از توان واقعی استان است و برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت باید زیرساخت‌های ریلی تقویت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک، راه‌آهن و بخش خصوصی افزایش یابد.

رستم‌زاد با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های تجاری استان گفت: کالاهای ترانزیتی از مبدأ گمرکات کرمانشاه در سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزش ۴۵ درصد افزایش داشته است که این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مرزی استان را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: آغاز این مسیر ریلی می‌تواند سهم استان را از جابه‌جایی کالا میان کشورهای منطقه افزایش داده و زمینه توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، صادرات، واردات و ترانزیت بین‌المللی را فراهم کند.

وی افزود: کرمانشاه با برخورداری از مرز مشترک با عراق، ظرفیت‌های گمرکی و حمل‌ونقلی و دسترسی به بازارهای منطقه، از موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم تجارت و ترانزیت کشور برخوردار است.

این طرح با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از جمله مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل جهاد کشاورزی کرمانشاه آغاز شد و انتظار می‌رود توسعه این مسیر ریلی به تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقه کمک کند.