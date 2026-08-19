فرمانده انتظامی آذربایجان‌ غربی معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سردار «قاسم رضایی» جانشین فرماندهی انتظامی کشور، طی مراسمی بعد از ظهر چهارشنبه سردار «جمال سلیمانی» و به عنوان فرمانده جدید انتظامی آذربایجان غربی معرفی و از زحمات سردار رحیم جهانبخش فرمانده سابق انتظامی استان تقدیر شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اینکه فضای استان آذربایجان غربی عطرآگین است به خون پاک شهدای عزیزمان، گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و برخورد با افرادی که با قدرت ‌نمایی، چاقوکشی، استفاده از سلاح و ایجاد هیاهو و راهبندان نظم و امنیت مردم را مختل می کنند، بر اساس قانون در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار جمال سلمانی ادامه داد: فضای استان آذربایجان غربی عطرآگین است به خون پاک شهدای عزیزمان و امید است به فضل الهی با همراهی مردم و مسئولان محترم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم استان باشیم.

وی افزود: خدمت گزاری در مسیر امنیت جامعه، مصداق بارز جهاد فیرسبیل الله بوده و مجاهدت های همکارانم در این راستا، قابل وصف و ستایش نیست و بر همین اساس خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق خدمت در دیار ایثار، شهادت و رنگین کمان اقوام و ادیان را یافتم.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: نظم، انضباط و امنیت اجتماعی و توان آمادگی دفاعی یکی از مهم ترین مولفه های یک پلیس انقلابی و جهادی است و ما معتقدیم که سازمان انتظامی، سازمانی مردم محور و در کنار مردم است چرا که مردم ولی نعمت ما هستند.

وی امنیت را از مهمترین مولفه های رشد و پیشرفت جامعه برشمرد و تاکید کرد: تولید امنیت و تلاش همگانی در زمنیه پیشگیری یک ضرورت و تکلیف است و چنانچه این مولفه به چالش کشیده شود، دیگر شاخصه های یک جامعه مترقی نیز به سرانجامی نخواهد رسید، بنابراین خدمت گزاری در مسیر امنیت جامعه مصداق بارز جهاد فی سبیل الله است.

سردار سلمانی با اشاره به حساس بودن کار پلیس خاطرنشان کرد: دانایی محوری، آشنایی با روش های اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی، حضور به موقع و عالمانه در صحنه، آشنایی با سیاست های مقابله، داشتن علم انتظامی، انگیزه و باورمندی مهمترین شاخصه های موفقیت در کار پلیس است.

وی تصریح کرد: برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت مردم با پلیس است و برای اینکه مشارکت و همبستگی میان مردم و پلیس اتفاق بیفتد، نیازمند اعتماد متقابل هستیم که نتیجه انضباط اجتماعی و حمایت های مردمی، پلیس مقتدر را به همراه دارد.