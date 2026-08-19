به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای عصر امروز (چهارشنبه ۲۸ مردادماه) در نشست خبری، اظهار کرد: نکته‌ای که رهبر شهیدمان درباره بحث بصیرت فرمودند، واقعاً مورد نیاز انسان است؛ انسان باید دشمن را به‌طور کامل بشناسد، برنامه‌ها و سناریوهای دشمن را به‌خوبی بشناسد، وضعیت اجتماعی را درک کند و واقعیت‌ها را با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی منعکس کند.

احمدی ادامه داد: متأسفانه بعضی وقت‌ها می‌بینیم فضای مجازی فضای خوبی نیست و برخی به دنبال این هستند که ببینند چقدر می‌توانند مخاطب جذب کنند و چه میزان مسائل را در این فضا منعکس کنند، اما اگر واقعیت‌ها را ببینیم، آنچه منافع ملی اقتضا می‌کند باید منعکس شود و به سمع و نظر مردم برسد.

وی تأکید کرد: باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، به مردم آرامش و امنیت داده شود و خدماتی که دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام می‌دهند، به سمع و نظر مردم برسد. باید خدمات را همان‌گونه که هست منعکس کنیم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد: کمیسیون انرژی، کمیسیون بسیار مهم و تأثیرگذاری است. گاهی برخی حاشیه‌هایی ایجاد می‌کنند که چرا بنده در سه دوره رئیس کمیسیون انرژی مجلس شده‌ام. در این زمینه چند فاکتور را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم.

احمدی گفت: نخست اینکه بنده سال‌های متمادی کارهای اجرایی انجام داده‌ام و همواره سمت‌های مدیریتی بالایی داشته‌ام؛ از جمله رئیس دادگستری و معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در سیستم‌هایی که حضور داشته‌ام، همیشه جایگاه مدیریتی داشته‌ام و مدیر یک کمیسیون نیز قطعاً باید پیشینه مدیریتی خوبی داشته باشد تا بتواند مسائل و موارد را به نحو کافی و وافی پیش ببرد.

وی افزود: مطلب دوم اینکه بنده حقوقدان هستم؛ هم در حوزه حقوق و هم در دانشگاه فعالیت داشته‌ام. بعضی از دوستان سابقه دانشگاهی ما را نمی‌بینند. بنده مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با معدل بسیار بالا و مدرک حقوقی دارم و در حوزه فقه و مبانی حقوق نیز تحصیلات داشته‌ام که از این جهت، موضوع اثرگذار و مرتبط با مبانی مسائل حقوقی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مجلس جای قانون‌گذاری و کمیسیون نیز جایگاه تقنینی است. کسی که تسلط و اشرافیت داشته باشد، در مسائل قانونی می‌تواند موضوعات را به‌خوبی بشناسد. اگر کسی مدیر اجرایی در سطح ملی بوده و از طرف حقوقی نیز در سطح عالی تخصص داشته باشد، این دو عامل خودشان در بحث تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اثرگذار هستند.

احمدی عامل سوم را تجربه دانست و گفت: من از مجلس نهم که آمدم، در سال اول به عنوان دبیر کمیسیون انرژی بودم و هر سه دوره مجلس در کمیسیون انرژی حضور داشته‌ام. سال اول دوره نخست دبیر بودم و در دوره دوم مجلس یازدهم، ابتدا نایب‌رئیس دوم و سپس نایب‌رئیس اول شدم و به‌صورت پلکانی پیش آمدیم تا به اینجا رسیدیم. دوستان و عزیزان تشخیص دادند که این مسئولیت را بر عهده داشته باشم.

وی ادامه داد: کمیسیون انرژی هر سال با موضوعات تخصصی و رشته‌های دانشگاهی مختلفی سروکار دارد. رشته‌های دانشگاهی گرچه بیشتر تئوریک هستند، اما در اینجا مباحث تخصصی متعددی مطرح می‌شود. در بحث اساسنامه شرکت ملی نفت، در مجلس نهم و همچنین در مجلس یازدهم توان گذاشتیم، کار کردیم و اکنون اساسنامه چهار شرکت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

احمدی افزود: کمیته‌های تخصصی را شکل داده‌ایم و جایگاه کمیسیون انرژی را دقیقاً می‌شناسیم. برای نظر کارشناسی وقت می‌گذاریم و بعضی وقت‌ها از متخصصان و کارشناسان بزرگ دعوت کرده‌ایم. در کنار کمیته‌های تخصصی، سازوکار کارشناسی را شکل داده‌ایم تا موضوعات را به نتیجه برسانیم. چه در بحث نظارتی و چه در سایر موضوعات، قطعاً کار کارشناسی سنگینی انجام می‌دهیم.

وی گفت: در کمیته‌هایی که داریم، رؤسای کمیته‌ها افرادی هستند که معمولاً دارای مدرک دکترا هستند. برای صحن کمیسیون، کمیته‌ها باید مبانی، مسائل و موارد را آماده کنند و در صحن کمیسیون مطرح و از آن دفاع کنند. دستگاه‌های اجرایی را نیز در کنار یکدیگر قرار داده‌ایم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ارتباط این کمیسیون با دو وزارتخانه مهم کشور اظهار کرد: کمیسیون انرژی با دو وزارتخانه مهم، یعنی وزارت نیرو و وزارت نفت، سروکار دارد. اگر کسی این دو وزارتخانه را نشناسد، وظایف آنها را نداند و ساختارشان را نفهمد، قطعاً نمی‌تواند برنامه‌ریزی خوبی برای این وزارتخانه‌ها داشته باشد.

وی یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری کمیسیون انرژی را تعامل میان دو وزارتخانه نفت و نیرو عنوان کرد و گفت: در بحث نیرو، شناخت کامل داشتیم و داریم که برای برق باید وزارت نفت و وزارت نیرو در کنار یکدیگر قرار بگیرند، چراکه یکی از منابع تولید برق، نیروگاه‌های حرارتی هستند و خوراک نیروگاه‌های حرارتی باید تأمین شود. این خوراک یا گاز است یا گازوئیل یا مازوت که هر سه از وزارت نفت تأمین می‌شود.

در زمستان سال گذشته خاموشی نداشتیم

احمدی ادامه داد: جلسات متعددی داشتیم و دیدید که با توجه به اقداماتی که انجام شد، در زمستان سال گذشته خاموشی نداشتیم. امسال نیز در تابستان، در سال‌های قبل معمولاً از اردیبهشت‌ماه خاموشی داشتیم، اما امسال خاموشی‌ها به زمان پیک رسید و آن هم به حداقل رسید؛ واقعاً به نحوی مدیریت شد که قابل توجه بود.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو کارهای خوبی انجام داد. اگر با جنگ برخورد نکرده بودیم و بعضی از مشکلات و مسائل در این راستا گریبان‌گیر کشور نمی‌شد، امسال تابستان را به‌راحتی و بدون خاموشی سپری می‌کردیم. همه این موضوعات قبل از جنگ مطرح شده بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: پیش از جنگ، در کمیسیون جلسه‌ای داشتیم و یک قرارگاه رفع ناترازی شکل دادیم. محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم این قرارگاه را شکل داده بود و ما در مجلس دوازدهم نیز آن را ادامه دادیم. در مجلس دوازدهم و در سال اول، این قرارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت شکل دادیم و پیگیری کردیم.

احمدی افزود: جلسات متعددی بین وزارت نفت و وزارت نیرو برگزار شد و همین موضوع باعث شد نتیجه آن را در زمستان بگیریم. وزیر نفت صراحتاً به من گفت که این قرارگاه رفع ناترازی را امسال نیز فعال کنید تا بتوانیم مسائل را در کنار یکدیگر دنبال کنیم. اکنون نیز این کار را انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: در بحث بنزین نیز با توجه به اینکه می‌دانیم هر تغییری که در حامل‌های انرژی و سیاست‌های مربوط به آن ایجاد شود، بر زندگی مردم اثرگذار است، این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم.

احمدی گفت: جلسات متعددی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داشتیم. شرکت ملی پالایش و پخش، توزیع‌کننده بنزین است و تأمین‌کننده آن، شرکت ملی نفت است که خوراک را تأمین و به شرکت ملی پالایش و پخش تحویل می‌دهد و پالایش و پخش نیز آن را توزیع می‌کند و به روش‌ها و شیوه‌های مختلف انتقال می‌دهد.

وی افزود: شما در جنگ دیدید که بحث بنزین به‌خوبی مدیریت شد. آن فضایی که می‌خواستند ایجاد التهاب کنند، با مدیریت مناسب کنترل شد. منابع بنزین ما تقریباً بخشی از تولید پالایشگاهی است، بخشی در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و بخشی نیز وارداتی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در بحث جنگ، یک‌سری محدودیت‌ها ایجاد می‌شود و ما با محاصره‌هایی مواجه بودیم، اما در عین حال موضوع بنزین مدیریت شد.

وی افزود: برای مدیریت مصرف، دستگاه‌های اجرایی سناریوهایی را تعریف کردند که در برخی موارد به‌صورت پایلوت نیز اجرا می‌شوند. اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که اگر اطلاع‌رسانی و توضیحات لازم ارائه می‌شد و به مردم نیز گفته می‌شد، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شد.



سناریوهای مدیریت ناترازی انرژی



رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: برای مدیریت ناترازی، چند سناریو داریم؛ یکی افزایش تولید، دیگری افزایش قیمت و مورد دیگر بهینه‌سازی است. آخرین سناریو نیز مدیریت مصرف است که از مردم خواسته‌ایم با توجه به وضعیت فعلی، اتفاقات جنگ و شرایط تولید و پالایشگاه‌ها، در این زمینه کمک کنند.



احمدی درباره تنوع‌سازی سبد انرژی اظهار کرد: در این زمینه با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صحبت کردیم. جایگاه‌های سی‌ان‌جی فعال شده‌اند و در برخی جایگاه‌ها نیز سی‌ان‌جی به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد، چراکه می‌تواند جایگزین بنزین شود. ضمن اینکه سی‌ان‌جی در داخل تولید می‌شود و در این زمینه مشکلی نداریم.



وی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون انرژی افزود: دو روز پیش جلسه سنگینی در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش برگزار شد. در این جلسه، سناریوها و برنامه‌هایی که می‌تواند در مدیریت مصرف اثرگذار باشد، ارائه شد.



رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: پیش از این، وضعیتی وجود داشت که کارگروه‌هایی تشکیل می‌شد، اما کمیسیون انرژی از تشکیل آنها اطلاع نداشت. اکنون ارتباط بسیار خوبی میان کمیسیون و قرارگاه رفع ناترازی ایجاد شده و این موضوع کمک خوبی به حوزه انرژی کرده است. این کارگروه‌ها موجب ایجاد تعامل میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران شده‌اند.



احمدی تأکید کرد: طرحی که قرار است درباره بنزین و سوخت اجرا شود، باید در دولت، مجلس، کمیسیون تخصصی و کارگروه مربوطه بررسی و ارائه شود و پس از رسیدن به نتیجه، وارد مرحله اجرا شویم. باید آسیب‌ها و مزایای طرح را به‌طور دقیق بدانیم و مردم نیز برای اجرای آن آمادگی داشته باشند.



وی گفت: از مردم تشکر می‌کنیم. اگر وضعیت جنگی را به این نحو پشت سر می‌گذاریم، کسی جز مردم و حضور آنها در صحنه و در کنار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نیست. منتها انتظار ما این است که اگر قرار است برنامه‌ای اجرا شود، اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد و مردم با آگاهی وارد میدان شوند.



تشکیل کارگروه ویژه نفت و سوخت در مجلس



رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره کارگروه بنزین نیز اظهار کرد: کارگروهی که شکل گرفته، از هفته آینده به‌صورت فعال جلسات متعددی خواهد داشت. از هیئا رئیسه و دولت دعوت می‌کنیم و جلسه‌ای با دولتمردان خواهیم داشت و از سازمان بهینه‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش نیز دعوت خواهد شد.



احمدی افزود: به کلیه همکاران، دولت و بخش خصوصی ابلاغ شده است که هر پیشنهادی درباره سوخت و بنزین دارند، به کمیسیون انرژی مجلس ارائه دهند که این موضوع تاکنون خروجی بسیار خوبی داشته است.



وی اظهار کرد: وضعیت مصرف و تولید ناتراز است و این موضوع حل نمی‌شود، مگر اینکه دولت، مجلس و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کنار یکدیگر قرار گیرند.



رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی وضعیت سوخت، به‌خصوص بنزین در شرایط فعلی و همچنین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها در کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: کارشناسان در این کارگروه، طرح‌ها و نظراتی را که ارائه می‌شود، با همکاری سازمان بهینه‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بررسی می‌کنند و سپس نتایج به هیأت‌رئیسه کمیسیون ارائه خواهد شد.



وی افزود: پس از بررسی در کمیسیون، گزارش مربوطه به هیئت رئیسه مجلس ارسال می‌شود و هیئت رئیسه درباره ادامه روند و تصمیم‌گیری در این زمینه اقدام خواهد کرد.



احمدی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان گفت: در بحث زمستان، دیروز نیز با وزیر نیرو صحبت داشتیم و با دوستان در سطوح ارشد وزارت نفت نیز گفت‌وگو شد. شرکت‌هایی که برای ساخت پالایشگاه‌هایی که مورد صدمه قرار گرفته‌اند، مسئولیت دارند، گزارش بسیار خوبی ارائه داده‌اند و برای بازسازی آنها برنامه‌ریزی در حال انجام است تا به نحوی بتوانند سوخت نیروگاه‌ها را ان‌شاءالله تأمین کنند.



وی تصریح کرد: وزارت نیرو از نظر تأمین سوخت نیروگاه‌ها موضوع را دنبال می‌کند. اگر از نظر خود نیروگاه‌ها در زمستان و در بحث تولید مشکلی وجود نداشته باشد، این موضوعی است که وزیر نیرو شخصاً به بنده گفتند؛ اما در بحث تأمین سوخت نیروگاه‌ها، یعنی گاز، گازوئیل و مازوت، دغدغه‌هایی وجود داشت.



رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: قرار شد در همین کارگروهی که عرض کردم، موضوع سوخت زمستان نیز بررسی شود و هر دو وزارتخانه مجدداً در کنار یکدیگر قرار بگیرند و راهکارهایی ارائه دهند تا ان‌شاءالله این مسئله نیز حل شود.