مسئولان برای حل مشکل آب روستاهای قشم اقدام فوری انجام دهند

بندرعباس-امام جمعه قشم با اشاره به مشکلات کم‌آبی در روستاهای جزیره قشم گفت: مسئولان باید در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تأمین آب پایدار برای مردم این مناطق، اقدامات فوری انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، با تبیین ابعاد صلح امام حسن مجتبی (ع) با معاویه، این رویداد را الگویی برای وحدت و انسجام اسلامی در شرایط بحرانی عنوان کرد.

صلح امام حسن (ع)، تدبیر در برابر تهدید داخلی

وی با اشاره به مفاد صلح‌نامه، اظهار کرد: امام حسن (ع) در شرایطی تن به صلح داد که خیانت یاران، تهدید خوارج و سستی مردم، امکان ادامه جنگ را از بین برده بود. امام حسین (ع) نیز با این تصمیم همراهی و حمایت کرد تا از تفرقه بیشتر بین مسلمانان جلوگیری شود.

حاجبی افزود: معاویه متعهد شده بود به سنت پیامبر (ص) عمل کند، به امام علی (ع) توهین نکند و جان شیعیان را حفظ نماید؛ اما هیچ‌کدام را رعایت نکرد. با این حال، این صلح مانع جنگ داخلی شد و درس بزرگی برای سیاست‌مداران امروز دارد.

غزوه بنی‌نضیر؛ نماد برخورد قاطع با خیانت

وی با اشاره به غزوه بنی‌نضیر نیز گفت: یهودیان بنی‌نضیر با نقض عهد و توطئه علیه پیامبر (ص)، زمینه‌ساز برخورد قاطع مسلمانان شدند. این غزوه بدون خونریزی اما با پیروزی کامل مسلمانان به پایان رسید و آیات سوره حشر به این واقعه اختصاص دارد.

قشم در تنگنای آب و ضرورت اقدام فوری

امام جمعه قشم در ادامه با اشاره به مشکلات کم‌آبی در روستاهای جزیره، تصریح کرد: مسئولان باید در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تأمین آب پایدار برای مردم این مناطق، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهند. کم‌آبی نباید به بحران اجتماعی تبدیل شود.

ضرورت پاسداشت شعر و ادب فارسی

وی همچنین با گرامیداشت سالروز درگذشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی، از بی‌توجهی به شعرای جزیره گلایه کرد و خواستار حمایت جدی از فعالان ادبی شد.

وحدت، کلید امنیت پایدار اجتماعی

امام جمعه قشم در پایان، با قدردانی از علمای شیعه و اهل سنت، گفت: نمازجمعه باید محور همدلی و انسجام ملی باشد و از دوقطبی‌سازی فضای مجازی به‌ویژه از سوی دشمنان اسلام جلوگیری شود.

