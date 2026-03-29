برگزاری نشست تبلیغی جهاد جنگ رمضان در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم، در نشست تبلیغی علمای شیعه و اهل سنت قشم بر وحدت دینی و همکاری بین علمای تشیع و اهل سنت و قشآفرینی روحانیت در تقویت انسجام مردمی و آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی با اشاره به تحولات منطقه و فشارهای خارجی، وحدت آحاد علمای دینی را بهعنوان عامل کلیدی در حفظ امنیت ملی و ایجاد همبستگی اجتماعی ضروری دانست.
وی همچنین با اشاره به وظایف عبادی و حضور پرشور مردم در نماز و عبادت، گفت: بهرغم ضرورتهای دفاعی و امنیتی، انجام کامل فریضههای دینی از جمله نمازهای جماعت و نیایشهای خاص، نماد پایبندی به مبانی انقلاب است و باید بهطور دقیق و با حضور قلب انجام شود.
امام جمعه قشم از علمای محلی خواست تا در کنار مسئولان، زمینههای هماهنگی بیشتر را فراهم سازند و با طرح و پیگیری موضوعات مهم، از طریق گفتوگو و تعامل با مردم، به تقویت آرامش و انسجام اجتماعی کمک کنند.
حاجبی با توجه به شرایط جنگی و تهدیدهای محتمل از سوی برخی رژیمهای منطقهای و فرامنطقهای، بر اولویت بودن منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید کرد.
