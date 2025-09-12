  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

هشدارجدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد

هشدارجدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد

سازمان امداد و نجات اعلام کرد: بارش شدید و مواج شدن دریای خزر تا اوایل هفته آینده ادامه دارد. خطر سیلاب و طغیان رودخانه‌ها هست؛ لطفاً از حاشیه رودخانه‌ها و شنا در دریا خودداری کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات با استناد به هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعلام کرد: بارش‌های شدید و مواج شدن دریای خزر تا اوایل هفته آینده ادامه دارد؛ خطر سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر جدی است و از هم‌وطنان خواسته شد از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و شنا در دریا خودداری کنند.

هم‌وطنان عزیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، حضور در مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات به طور جدی پرهیز کنند.

دریای خزر در این مدت مواج و خطرناک است؛ شنا و تردد با قایق در این شرایط می‌تواند حادثه‌ساز باشد.

همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور پیش‌بینی شده است.

با توجه به کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور، توصیه می‌شود مسافران و ساکنان مناطق کوهستانی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در نظر بگیرند.

سازمان امداد و نجات از هم‌وطنان درخواست می‌کند ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

کد خبر 6586866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها