هشدارجدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات با استناد به هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعلام کرد: بارشهای شدید و مواج شدن دریای خزر تا اوایل هفته آینده ادامه دارد؛ خطر سیلاب، طغیان رودخانهها و آبگرفتگی معابر جدی است و از هموطنان خواسته شد از حضور در حاشیه رودخانهها، صعود به ارتفاعات و شنا در دریا خودداری کنند.
هموطنان عزیز از توقف در حاشیه رودخانهها، حضور در مسیلها و صعود به ارتفاعات به طور جدی پرهیز کنند.
دریای خزر در این مدت مواج و خطرناک است؛ شنا و تردد با قایق در این شرایط میتواند حادثهساز باشد.
همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور پیشبینی شده است.
با توجه به کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور، توصیه میشود مسافران و ساکنان مناطق کوهستانی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در نظر بگیرند.
سازمان امداد و نجات از هموطنان درخواست میکند ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.
نظر شما