۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

نجات ۳۹ نفر و ۱۳ خودرو گرفتار در سیلاب روستای شیاده بابل

بابل - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از نجات ۳۹ نفر و رهاسازی ۱۳ خودرو گرفتار در سیلاب روستای شیاده بخش بندپی غربی بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخار اظهار داشت: حوالی ظهر امروز (دوشنبه ۲۰ شهریورماه) گزارشی مبنی بر وقوع سیلاب و گرفتار شدن خودروها و سرنشینان آن‌ها در مسیر روستای شیاده بخش بندپی غربی بابل به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه هلال‌احمر بندپی غربی به همراه نیروهای مردمی، تراکتور و خودروهای یدک‌کش به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: با تلاش امدادگران و همکاری اهالی محلی، ۱۳ دستگاه خودرو و ۳۹ نفر حادثه‌دیده از شرایط پرخطر سیلاب خارج شدند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

فخاری خاطرنشان کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و احتمال وقوع سیلاب‌های مقطعی، به شهروندان و مسافران توصیه می‌شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای فرعی پرخطر خودداری کنند.

