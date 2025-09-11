نجات ۳۹ نفر و ۱۳ خودرو گرفتار در سیلاب روستای شیاده بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخار اظهار داشت: حوالی ظهر امروز (دوشنبه ۲۰ شهریورماه) گزارشی مبنی بر وقوع سیلاب و گرفتار شدن خودروها و سرنشینان آنها در مسیر روستای شیاده بخش بندپی غربی بابل به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی پایگاه هلالاحمر بندپی غربی به همراه نیروهای مردمی، تراکتور و خودروهای یدککش به منطقه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: با تلاش امدادگران و همکاری اهالی محلی، ۱۳ دستگاه خودرو و ۳۹ نفر حادثهدیده از شرایط پرخطر سیلاب خارج شدند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
فخاری خاطرنشان کرد: با توجه به بارشهای اخیر و احتمال وقوع سیلابهای مقطعی، به شهروندان و مسافران توصیه میشود از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیرهای فرعی پرخطر خودداری کنند.
