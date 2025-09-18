واژگونی خودروی پراید در کلاله ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ظهر پنجشنبه، گزارش واژگونی یک خودروی سواری پراید در مسیر جاده کلاله به گنبدکاووس و نزدیک سهراهی روستای وحدت به جمعیت هلالاحمر استان گلستان اعلام شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم نجاتگران پایگاه سهراهی گالیکش به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در پی این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.
سلیمی اظهار کرد: پس از ارائه خدمات اولیه درمانی و امدادی در محل، تمامی مصدومین توسط نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند تا تحت مراقبتهای تخصصی قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق این حادثه در دست پیگیری است و نیروهای امدادی همچنان در آمادهباش قرار دارند تا در مواقع اضطراری به موقع اقدام کنند.
