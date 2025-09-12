مسئولان بدون توجه به تهدیدهای دشمن به دنبال پیشرفت کشور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرام پور در خطبههای این هفته نمازجمعه دزفول که در حسینیه ثارالله برگزار شد، اظهار کرد: هفته گذشته شاهد دعوت آمریکا و اسرائیل برای برگزاری اجلاسیه صلح با حماس با محوریت قطر بودیم ولی آمریکا و اسرائیل بار دیگر نشان دادند که به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. وی افزود: محلی که برای اجلاسیه در نظر گرفته شده بود نیز مورد اصابت قرار گرفت و افراد زیادی شهید شدند. امام جمعه دزفول با بیان اینکه امروز صهیونیست به دنبال نسلکشی در غزه و کرانه باختری برای حذف فلسطین است، تصریح کرد: صهیونیست از کشتار مردم فلسطین، غزه، سوریه و اردن ابایی ندارد زیرا دشمن اسلام و کشورهای اسلامی است. حجت الاسلام بهرام پور ادامه داد: این ماهیت دشمن است که در صورتی که یک دستش را برای دوستی دراز میکند در دست دیگرش خنجر است؛ این موضوع تنها به مردم غزه و لبنان مربوط نیست زیرا ما را نیز برای مذاکره دعوت کردند و خنجر زدند پس باید مراقب باشیم. وی با تاکید بر اینکه نباید دشمن را ساده انگاشت و به سادگی با وی برخورد کرد، گفت: هدف دشمن از هشدار جنگ و انتشار چنین اخباری در فضای مجازی ترساندن مردم است تا کارها تعطیل شود و دولتمردان انگیزهای برای انجام تکالیف خود نداشته باشند؛ اینگونه موتور محرکه کشور از کار افتاده، پیشرفت تعطیل میشود، امید مردم از دست میرود، دشمن نفوذ میکند و مردم را علیه نظام و مسئولان و همدیگر به چالش میاندازد. امام جمعه دزفول با اشاره به اینکه مهمترین مؤلفه ما در جنگ ۱۲ روزه وحدت و یکپارچگی مردم بود بیان کرد: اگر مردم متفرق بودند مقام معظم رهبری نمیتوانست در اسرع وقت ارکان نظامی کشور را دوباره برپا کند. حجت الاسلام بهرامپور با بیان اینکه هیچکس نباید در سایه ترس دشمن زمینگیر شود؛ همه باید نقش ایفا کنند و بدون توجه به تهدیدهای دشمن کار کنند، عنوان کرد: همه باید همبستگی داشته باشند و باتمام توان با آمریکا و اسرائیل مقابله کنند و به منویات رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشانند.
دزفول- امام جمعه دزفول گفت: هیچکس نباید در سایه ترس دشمن زمینگیر شود؛ همه باید نقش ایفا کنند و بدون توجه به تهدیدهای دشمن به دنبال پیشرفت کشور باشند.
کد خبر 6587075
نظر شما