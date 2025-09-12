به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم فلاح در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تقدیر از زحمات مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان و ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش، به‌ویژه در احداث سالن ورزشی غیرتوپی و بازسازی زمین چمن شهید محبی اظهار کرد: توجه ویژه به امور ورزشی منطقه مورد تاکید است.

وی در ادامه با انتقاد از پروژه کمربندی خطبه‌سرا افزود: این طرح غیرکارشناسی و هزینه‌بر بوده که پس از سال‌ها همچنان نیمه‌تمام مانده و مشکلات ترافیکی منطقه را حل نکرده است.

امام جمعه کرگانرود پیشنهاد داد: به جای این پروژه پرهزینه با عریض‌تر کردن پل موجود، می‌توانستند معضل ترافیک را به شکل بهتری برطرف کنند.

حجت‌الاسلام فلاح همچنین به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری کرگانرود اشاره کرد و گفت: جنگل‌های هیرکانی، ییلاقات سرسبز، آبشارهای متعدد و قلعه تاریخی صلصال از جمله نقاط قوتی هستند که می‌توانند این بخش را به قطب مهم گردشگری تبدیل کنند و اقتصاد منطقه را متحول سازند.

امام جمعه کرگانرود با ابراز تأسف از کم‌کاری‌ها در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، خواستار واگذاری هر چه سریع‌تر قلعه صلصال به شهرداری لیسار شد تا برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه آغاز شود.

وی در پایان تاکید کرد که مسئولان باید با جدیت بیشتری به این موضوعات توجه کرده و گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی منطقه بردارند.