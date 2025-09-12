به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات، با تأکید بر ضرورت روایت صحیح دستاوردها و ظرفیت‌های کشور اظهار کرد: طبق توصیه مقام معظم رهبری باید راوی قوت‌ها باشیم و نباید مدام از ضعف‌ها سخن بگوییم و مردم را ناامید کنیم چرا که دشمن منتظر شنیدن پیام ضعف است، ما باید با برجسته کردن نقاط قوت، روحیه مقاومت و امید را در جامعه تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی کشور این است که برخی تصمیم‌ها به رفتار و واکنش دشمن گره زده می‌شود و اینکه امور داخلی معطل بماند تا ببینیم طرف مقابل چه موضعی می‌گیرد، موجب توقف حرکت و سستی می‌شود و معنا ندارد.

حجت الاسلام ربانی افزود: کشور باید با تکیه بر ظرفیت‌های خود و بدون وابستگی به اراده دشمن مسیر و اهدافش را پیش ببرد و اقدامات لازم در جهت پیشرفت کشور و مردم انجام شود.

امام‌جمعه محلات با اشاره به توجه معیشت مردم گفت: افزایش قیمت‌ها و فشار بر اقشار کم‌درآمد مسئله‌ای است که نیاز به توجه ویژه دولت دارد و کنترل بازار، ثبات قیمت‌ها و رسیدگی به سفره مردم از مطالبات جدی جامعه است و مسئولان نباید از این موضوع غفلت کنند.

وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه و هدف قرار دادن رهبران حماس، این اقدام را نشانه بی‌اعتنایی کامل اسرائیل به قوانین و معاهده‌های بین‌المللی دانست و گفت: این حمله ثابت کرد رژیم صهیونیستی حتی به کشورهای متحد آمریکا نیز احترام نمی‌گذارد و در سایه حمایت‌های واشنگتن، هیچ تعهدی برای رعایت قواعد بین‌المللی احساس نمی‌کند و تمام خطوط قرمز را زیرپا می‌گذارد.

امام جمعه محلات تصریح کرد: باید اذعان کرد آمریکا در انتخاب بین رژیم صهیونیستی و متحدان نزدیک خودش در منطقه علی رغم همه خوش خدمتی‌هایی که به آمریکا کردند باز هم رژیم صهیونیستی را بر آنها ترجیح می‌دهد.

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از مذاکرات به‌عنوان پوششی برای مقاصد نظامی خود استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد دیده‌ایم که پس از ایجاد اطمینان در مذاکرات، همان طرف مذاکره‌کننده هدف حمله نظامی قرار گرفته است و این موضوع باید برای کشورهای منطقه درس عبرت باشد تا بدانند تکیه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای جز خسارت ندارد و این رژیم غاصب تهدیدی برای منطقه است.

امام‌جمعه محلات افزود: کشورهای اسلامی باید به جای اعتماد به آمریکا و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، بر تقویت اتحاد و همبستگی امت اسلامی تمرکز کنند.

وی به حرکت کاروان جهانی «صمود» برای شکستن محاصره غزه اشاره کرد و گفت: این حرکت مردمی، چه به مقصد برسد و چه با موانع روبه‌رو شود، اثر خود را گذاشته است، چرا که نشان داد وجدان عمومی جهان در برابر جنایات صهیونیست‌ها بیدار است و کوتاهی نهادهای بین‌المللی بیش از پیش رسوا شده است.

وی افزود: مقابله و زدن کشتی‌های کاروانی که برای شکستن محاصره غزه حرکت می‌کند نشانه قدرت نیست، بلکه نمایانگر ضعف و بیچارگی رژیم صهیونیستی است.