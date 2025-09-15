حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه شهری باید با مشارکت مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان همراه باشد و برگزاری نشست با هدف بررسی میدانی مشکلات، شنیدن دغدغه‌های مردم از زبان مسئولان محلی و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع موانع توسعه شهر خواهد بود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی

وی گفت: شبکه فاضلاب شهری، تأمین آب شرب، کمبودهای حوزه سلامت و وضعیت محله ابراهیم‌آباد از مهم‌ترین موضوعاتی است که مردم و مسئولان بر ضرورت پیگیری فوری آن تأکید دارند.

حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه توسعه شهرستان ساوه بدون هم‌افزایی و اقدام جهادی ممکن نیست، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند همواره نگرش توسعه‌گرایانه و عدالت‌محور دولت را در سطح شهرستان‌ها پیگیری و تقویت کند تا مردم طعم خدمت واقعی را بچشند.

وی در تشریح برخی پروژه‌های عمرانی شهرستان گفت: پروژه بزرگراه زاویه که حادثه‌خیزترین مسیر ارتباطی منطقه بود، با بودجه‌ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است، همچنین عملیات اجرایی مسیر شهر صنعتی مامونیه و جاده رنگرز نیز با تخصیص بودجه لازم به زودی آغاز خواهد شد که این پروژه‌ها علاوه بر تسهیل تردد، موجب رونق اقتصادی منطقه خواهند شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص حوزه درمان شهرستان زرندیه بیان کرد: ظرفیت بیمارستان مامونیه از ۳۲ تخت به ۶۴ تخت افزایش یافته و این یک گام بزرگ در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه است، افزون بر این، بیش از ۵۰ مرکز درمانی در ساوه و زرندیه احداث یا تجهیز شده‌اند.

حجت الاسلام سبزی بیان کرد: بیمارستان امام رضا (ع) زرندیه سال گذشته با پیگیری‌های متعدد بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال تجهیزات مدرن دریافت کرد و عملیات ساخت درمانگاه شبانه‌روزی آسیابک نیز با اعتباری حدود ۳۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است تا دسترسی مردم به خدمات سلامت بیشتر شود.

وی با اشاره به مشکلات محله ابراهیم‌آباد گفت: این محله سال‌های زیادی است با مشکلات زیرساختی و خدمات شهری مواجه است و مقرر است با دعوت از استاندار مرکزی و معاونان وی، بازدید میدانی از این محله صورت گیرد تا تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام سبزی تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات شهری و روستایی نیازمند اقدام میدانی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی نمایندگان مجلس است و روند پیگیری مطالبات مردم با جدیت ادامه دارد.