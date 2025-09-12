وقوع ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۹ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز جمعه امدادگران به دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث مصدومیت ۹ نفر در به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه واژگونی پراید کیلومتر ۱۴ محور شریف آباد- ایوانکی به هلال احمر گزارش شد، افزود: به چهار مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف کوییک کیلومتر ۵۲ محور شاهرود- دامغان دیگر حادثه مهم رانندگی بود، ابراز داشت: پنج مصدوم این حادثه نیز امدادهای لازم را دریافت کردند.

درخشان با بیان اینکه روز گذشته نیز امدادگران در پنج حادثه مهم رانندگی نیز حضور داشتند، تصریح کرد: این حوادث ۳۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک نفر در این حوادث روز گذشته جان باخته است، افزود: حادثه فوتی تصادف خودرو فیدیلیتی و پراید کیلومتر ۴۳ محور سرخه به آرادان بود که شش مصدوم نیز داشت.