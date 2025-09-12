  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

برخورد دو خودروی سواری در محور قدیم تهران–قم ۶ مصدوم برجای گذاشت

قم - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم از مصدومیت ۶ نفر در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری ام‌وی‌ام و تیبا در جاده قدیم تهران–قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد باقری ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: امروز در کیلومتر ۶۵ محور قدیم تهران–قم، دو دستگاه خودروی سواری ام‌وی‌ام و تیبا با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله موضوع به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ قم اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس به سرعت به محل اعزام شدند و در این سانحه، ۶ سرنشین خودروها دچار آسیب شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه، پنج نفر توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شد.

رئیس اورژانس قم با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت، تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از انتقال مصدومان و انجام اقدامات لازم، محل حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

