امداد به ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امدادگران طی شبانه روز گذشته به پنج حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: مجموع این حوادث مصدومیت ۳۲ نفر را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در این حوادث یک نفر جان باخت، افزود: حادثه فوتی مربوط به برخورد خودرو فیدیلیتی و پراید کیلومتر ۴۳ محور سرخه به آرادان بود که به شش مصدوم حادثه نیز امداد رسانی لازم انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه برخورد کامیون و ۲۰۶ کیلومتر ۲۰ محور میامی به شاهرود دیگر حادثه رانندگی بود، ابراز داشت: این حادثه نیز مصدومیت هفت نفر را رقم زده است.

درخشان از وقوع تصادف زنجیره‌ای کامیون و ال ۹۰ و پژو ۲۰۶ در محور میامی به سبزوار خبر داد و تصریح کرد: به ۱۱ مصدوم حادثه امداد رسانی و توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی از واژگونی پراید کیلومتر ۵۷ محور سمنان به دامغان خبر داد و افزود: چهار مصدوم حادثه خدمات لازم درمانی را دریافت کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه واژگونی ساینا کیلومتر ۸۰ محور آزادشهر به شاهرود از حوادث رانندگی روز گذشته بود، اضافه کرد: این حادثه نیز چهار مصدوم بر جای گذاشت.