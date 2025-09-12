به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی الخطیب ظهر جمعه در نشست قرارگاه بین‌الملل حوزوی مقاومت با تشریح آخرین وضعیت میدانی در لبنان اظهار کرد: ما در مرحله‌ای بسیار سخت از جنگ قرار داریم و رژیم صهیونیستی با تمام توان به لبنان حمله می‌کند، اما با وجود جراحات و خسارات گسترده، مقاومت همچنان با قدرت ادامه دارد.

وی با اشاره به تقدیم شهدای فراوان در عملیات دفاع از ناحیه بیروت گفت: بسیاری از شهدا از میان برادران غیرشیعه بودند که این امر نشانه وحدت و همبستگی همه اقشار ملت لبنان در برابر تجاوز دشمن است.

رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود: تجاوزگری رژیم صهیونیستی موجب تخریب گسترده خانه‌ها و زیرساخت‌ها در مناطق مختلف از جمله بقاع شده است، اما این مشکلات هرگز مانع ادامه مسیر مقاومت نشده است.

شیخ علی الخطیب با تأکید بر سهم برجسته شیعیان در مقاومت لبنان گفت: نسبت شهدای شیعیان به جمعیت آنان بسیار قابل توجه است و این نشان می‌دهد که شیعیان نقش بزرگی در دفاع از میهن خود ایفا کرده‌اند.

وی گفت: همه این پیروزی‌ها پس از شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت به دست آمد و در شرایطی که حتی امکانات ارتباطی نیز در اختیار ما نبود، مقاومت شجاعانه ادامه یافت.

وی با بیان اینکه پنج لشکر کامل ارتش اسرائیل نتوانستند وارد خاک لبنان شوند، تصریح کرد: این شکست بزرگ نشان از عزم راسخ نیروهای مقاومت دارد و ثابت می‌کند که اراده الهی و روحیه مردمی می‌تواند بر پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی غلبه کند.

رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در ادامه گفت: مقاومت لبنان نه تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز توانسته با مدیریت درست بر چالش‌ها فائق آید.

وی ابراز کرد: رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در جنگ نظامی به جنگ روانی، سیاسی و رسانه‌ای روی آورده و با فشارهای اقتصادی تلاش کرده شرایط سختی را بر لبنان تحمیل کند اما این فشارها به‌جای تضعیف، عزم ملت لبنان را برای ادامه مسیر تقویت کرده است.

وی با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر خاطرنشان کرد: این حادثه با وجود حضور پایگاه بزرگ آمریکایی در این کشور نشان داد که اتکا به قدرت‌های خارجی امنیت کشورهای عربی را تضمین نمی‌کند.

وی عنوان کرد: آنچه در قطر رخ داد، درس عبرتی برای تمام دولت‌های منطقه است که هیچ‌یک از حمایت‌های آمریکا در لحظه خطر مانع تجاوز دشمن نخواهد شد.

شیخ علی الخطیب افزود: امروز زمان بیداری ملت‌های عربی فرارسیده است‌و تنها راه نجات در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، همبستگی و وحدت میان کشورهای منطقه است.

وی افزود: تجربه مقاومت لبنان ثابت کرده که با اتکا به توان داخلی و وحدت ملی می‌توان در برابر هر تجاوزی ایستادگی کرد.

رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان تأکید کرد: مقاومت لبنان با تکیه بر ایمان، وحدت و تجربه‌های ارزشمند گذشته، مصمم است تا از خاک و حاکمیت کشور دفاع کند و اجازه ندهد نیروی خارجی بر سرنوشت ملت لبنان مسلط شود.