«پلاتو استاد مقبلی» مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پلاتو استاد مقبلی مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز پس از ماه‌ها تلاش مستمر و اجرای عملیات گسترده نوسازی و تجهیز، با همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مشارکت مؤسسه سینما تئاتر تبریز، شامگاه جمعه با حضور نعمت‌اله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، به بهره‌برداری رسید.

این اقدام در راستای سیاست‌های دولت و برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری کشور و فراهم‌سازی بسترهای استاندارد برای خلق و عرضه آثار فاخر در حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و فعالان حوزه تئاتر، اظهار داشت: تجهیز و بازگشایی این پلاتو گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی استان است. این مجموعه به هنرمندان جوان و پیشکسوت استان امکان می‌دهد تا آثار خود را در فضایی حرفه‌ای و مجهز تولید و اجرا کنند و مخاطبان از کیفیتی در شأن هنر تبریز برخوردار شوند.

پایان گفت: «پلاتو استاد مقبلی» اکنون با برخورداری از امکانات نوین شامل سیستم نورپردازی پیشرفته، صندلی‌های استاندارد، اتاق فرمان مجهز و فضای مناسب تمرین و اجرا، به عنوان خانه‌ای تازه برای گروه‌های نمایشی شناخته می‌شود و می‌تواند سهمی مؤثر در رونق فعالیت‌های هنری استان و کشور داشته باشد.

وی افزود: این رویداد نمادی از توجه به میراث هنری تبریز و سرمایه‌گذاری هدفمند در آینده هنرهای نمایشی ایران است و بازتابی از عزم جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی برابر همه اقشار جامعه به امکانات فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.