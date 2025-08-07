پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی بمناسبت روز خبرنگار آمده است:
به نام خداوند جان و خرد
هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند است برای تجلیل از جایگاه والای قلم و اصحاب آگاه و بی ادعای آن. این روز فرخنده، نه تنها به یادآوری یک حرفه و شغل، بلکه به پاس آرمانهای حقیقت جویی، روشنگری و مسئولیت اجتماعی اختصاص یافته است؛ مسئولیتی که خبرنگار به عنوان دیده بان بیدار جامعه و وجدان زمانه بر دوش دارد.
در عصر تحول سریع خبر و گسترش روایتهای متعدد، که تمایز میان حقیقت و شایعه دشوار شده است، نقش خبرنگار بیش از هر زمان دیگری حیاتی و بی بدیل است. خبرنگار امروز، تنها ناقل خبر نیست، بلکه تحلیلگر دقیق، ناظر اجتماعی و نماینده حقیقی آمال و دغدغههای مردم است. او با شجاعت و صداقت، در میان امواج اطلاعات نادرست، راه حقیقت را میجوید و این امانت سترگ را با تعهد و غیرت به جامعه عرضه میکند.
نگاهی به تاریخ معاصر نشان میدهد که خبرنگاران در بزنگاههای حساس انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عرصههای مقاومت، نقشی تعیین کننده و حماسه ساز ایفا کردهاند. قلم و دوربین شأن، سنگر اراده و شرافت بوده و یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه همواره مایه مباهات فرهنگ و هنر این سرزمین است.
امروز نیز خبرنگاران غیور آذربایجان شرقی در تمامی عرصههای فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، مسئولیت خطیری را بر دوش دارند؛ از انعکاس مطالبات مردم عزیز گرفته تا ثبت رویدادهای ملی و حساس. این مسیر دشوار، مستلزم پایبندی کامل به حقیقت، اخلاق و قانون است تا صدای مطمئن و بی واسطه مردم باشد و از دام شایعات و اخبار جعلی دوری جوید.
نباید از یاد بُرد که خبرنگاران به طور روزافزون با چالشهای اقتصادی و ناامنی شغلی روبرو هستند. در این شرایط، ما ضمن ارج نهادن به سرعت نشر اخبار نوین، ارزش صحت و اعتبار خبر و مسئولیت حرفهای خبرنگار را ارج می نهیم.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، به عنوان خادم و متولی حوزه رسانه، حفظ شأن، امنیت و استقلال اصحاب رسانه را اولویت خود میداند. معتقدیم خبرنگار سرمایه اجتماعی و پل ارتباط دولت و ملت است و بی اعتمادی نسبت به رسانه، نخستین گام به سوی گسست اجتماعی محسوب میشود.
اگر خواهان حفظ جایگاه و مرجعیت رسانههای کشور و تقویت امنیت ملی هستیم، باید رواداری و نقدپذیری جایگزین تنگ نظری و بی اعتمادی و شکایتهای بیپایه شود.
خبرنگار در فرهنگ ایرانی-اسلامی، حامل هویت ملی و نماد اخلاق حرفهای است. رسانه تنها محملی برای انتقال خبر نیست، بلکه بنیادیترین عنصر در شکل دهی افکار عمومی و حفظ هویت جمعی ماست.
اینجانب به نمایندگی از همه اصحاب فرهنگ و هنر استان آذربایجان شرقی، دست ادب و تکریم بر آستان بلند همت خبرنگاران میسایم و بر التزام خویش بر حمایت، تعامل و توسعه ظرفیتهای رسانهای در سراسر دیارمان تأکید میکنم.
برای همه خبرنگاران محترم، آرزوی توفیق، امنیت و سربلندی دارم و یاد و نام شهدای رسانهای را گرامی میدارم و راه پر افتخار آنان را سرمشقی برای خدمت صادقانه خویش می دانم.
مشعل حقیقت، به دست اصحاب قلم و آگاهی، همیشه فروزان خواهد ماند.
نعمت اله پایان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
