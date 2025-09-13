  1. استانها
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید آیت‌الله آل‌هاشم در شهرستان اسکو

تبریز- مدرسه ۱۲ کلاسه شهید آیت‌الله آل‌هاشم در شهرستان اسکو با اعتبار ۶۹ میلیارد تومان و در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی باحضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال تحصیلی جدید، اولین مدرسه افتتاحی آذربایجان‌شرقی به نام شهید آیت‌الله آل‌هاشم صبح شنبه در شهرستان اسکو به بهره‌برداری رسید. برای احداث این پروژه آموزشی ۶۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که به طور کامل توسط دولت تأمین شده است.

فرهاد فرهودی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: اینجا اولین مدرسه افتتاحی به نام شهید آیت الله آل هاشم بوده و اعتباری بالغ بر ۶۹ میلیارد تومان در غالب نهضت توسعه عدالت آموزشی تماماً توسط دولت تهیه شده که امیدواریم با افتتاح آن و سایر پروژه های آموزشی در قالب پروژه های توسعه نهضت عدالت آموزشی شاهد توسعه و پیشرفت باشیم.

ارتقا کیفیت آموزشی، هدف اصلی دولت

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت چهاردهم، توجه ویژه به فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در قالب طرح‌های عدالت‌محور است. وی افزود: امیدواریم در کمترین زمان ممکن شاهد حذف کامل مدارس کانکسی در استان باشیم و با همکاری خیرین و حمایت مسئولان، گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

وی تأکید کرد: قرار گرفتن دانش‌آموزان در فضای آموزشی مناسب، تأثیر مستقیم و مثبتی بر تربیت و کیفیت یادگیری آن‌ها خواهد داشت.

