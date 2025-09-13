دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با پیشکسوتان سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بیست و یکم شهریورماه، «روز ملی سینما»، نعمتاله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، شامگاه جمعه در ادامه سلسله برنامههای پاسداشت سرمایههای فرهنگی استان و در راستای سیاستهای دولت «وفاق» و منویات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تکریم و حمایت از اهالی فرهنگ و هنر، با حضور در منازل دو هنرمند برجسته عرصه سینما، استاد عباس آلیاسین و علی طاهرفر، از خدمات گرانسنگ آنان تقدیر کرد.
در این دیدار که در فضایی صمیمی و سرشار از احترام برگزار شد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اهدای تندیس یادبود و لوح سپاس، از سالها خلاقیت، تلاش و تأثیرگذاری این هنرمندان در تعالی سینمای ایران و پاسداشت هویت فرهنگی آذربایجان شرقی قدردانی نمود.
نعمت اله پایان با اشاره به اینکه پیشکسوتان هنر، ستونهای استوار فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هستند، افزود: رویکرد دولت و سیاستهای وزارت فرهنگ بر حفظ شأن و جایگاه هنرمندان، استفاده از ظرفیت تجربیات آنان و پیوند دادن میراث هنری به نسل جوان است. حضور در کنار هنرمندان و شنیدن دغدغههای آنان، بهمثابه سرمایهگذاری معنوی و فرهنگی برای آینده جامعه است.
وی اینگونه برنامهها را گامی مؤثر در جهت تعمیق پیوند میان مدیریت فرهنگی و فعالان هنری دانست و تأکید کرد: سینما، زبان گویای ملتها و آئینه فرهنگ و هویت ماست. چشمانداز ما، تقویت تولیدات فاخر، متعهد و الهامبخش است تا از قاب سینما، پیام روشن فرهنگ ایرانی اسلامی به دلهای مردم ایران و جهان مخابره شود.
گفتنی است، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در سال جاری، برنامههای متعددی برای پاسداشت، حمایت و توانمندسازی هنرمندان بهویژه در حوزه سینما تدوین و اجرا کرده است که دیدار با چهرههای شاخص هنر هفتم، بخشی از این مسیر مستمر تکریم و همافزایی فرهنگی است.
