تأکید بر انتقال میراث ملی تئاتر به نسل جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به منظور حضور در هفدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران به استان آذربایجان شرقی سفر کرده است، روز جمعه به همراه سعید اسدی، مشاور عالی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و نعمتاله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با جبرئیل فتحالهپور و منصور حمیدی، از اساتید پیشکسوت و اثرگذار عرصه تئاتر آذربایجان شرقی، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست صمیمی، هنرمندان پیشکسوت ضمن تبیین دیدگاهها و دغدغههای خود در خصوص وضعیت فعلی هنر نمایش در استان و کشور، بر ضرورت تقویت زیرساختها، حمایت همهجانبه نهادهای فرهنگی و توجه به تربیت نسل جدید هنرمندان تاکید کردند.
مدیرکل هنرهای نمایشی در سخنانی ضمن قدردانی از خدمات و آثار ماندگار پیشکسوتان، اظهار داشت: تجارب ارزشمند این بزرگان، میراثی ملی برای تئاتر ایران به شمار میآید و انتقال این دانش به نسلهای آینده، رویکردی اساسی و اولویتی مهم در برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
همچنین سعید اسدی، مشاور عالی معاون هنری وزیر و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، بر لزوم ارتقای سطح حمایتهای سازمانی، تقویت فعالیتهای آموزشی و طراحی برنامههای حمایتی هدفمند برای هنرمندان جوان تأکید کرد.
نعمتاله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره کل برای فراهم ساختن بستر همکاری مستمر با هنرمندان، افزود: پشتیبانی از پیشکسوتان و حمایت از جریانهای خلاق در تئاتر، مسیر توسعه فرهنگی استان را هموارتر خواهد کرد.
این دیدار، که به موازات برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران انجام شد، نمادی از توجه و رویکرد راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاسداشت پیشکسوتان و توسعه هنرهای نمایشی در سطوح ملی و استانی است.
نظر شما