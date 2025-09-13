صادرات خرمای بم با رشد ۲۰ درصدی به ۲۵ هزار تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، جمعه شب در حاشیه برگزاری جشن خرمای بم در جمع خبرنگاران از برداشت ۹۰ هزار تنی محصول خرمای بم در سال جاری خبر داد و گفت: صادرات خرمای مضافتی بم که به عنوان بهترین خرمای جهان شناخته می‌شود، به بیش از ۵۰ کشور دنیا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال با رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به حدود ۲۵ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه خرمای مضافتی بم، بهترین نوع خرما در جهان است، افزود: این محصول به بیش از ۵۰ کشور جهان صادر می‌شود و صادرات سال گذشته ما حدود ۲۵ هزار تن بوده که پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به حضور خریداران و صادرکنندگان، این رقم افزایش یابد.

عیدی، با اشاره به اینکه بخش عمده محصول خرمای بم پس از برداشت در سردخانه‌های شهرستان بم نگهداری شده و در فواصل زمانی مختلف به بازار عرضه می‌شود افزود: علاوه بر صادرات، فروش داخلی خرمای بم نیز رونق خوبی دارد و این محصول در سراسر کشور توزیع می‌شود.

فرماندار بم در خصوص برگزاری جشن خرما، از همکاری ارگ جدید و منطقه ویژه اقتصادی بم تقدیر کرد و گفت: با همت این مجموعه‌ها، جشن باشکوهی با حضور هنرمندان مشهور کشور از ۲۱ شهریورماه آغاز و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

عیدی، همچنین به برگزاری رالی “خشت تا خشت” از ۲۲ شهریورماه به مدت دو روز اشاره کرد و افزود: این رویداد فرهنگی و معنوی پس از عبور از شهرهایی مانند زاهدان، ماهان و کرمان، در رفسنجان به پایان خواهد رسید و شرکت‌کنندگان در این رالی، به مدت دو روز از جاذبه‌های گردشگری بم بازدید خواهند کرد.

ظرفیت‌های گردشگری بم؛ از ارگ تا کویر لوت

وی، با تاکید بر جایگاه تاریخی و گردشگری بم، به چهار اثر جهانی ثبت شده این شهر اشاره کرد و گفت: ارگ قدیم بم و منظر فرهنگی طبیعی شهر جهانی بم، از مهم‌ترین این آثار هستند که مراحل ثبت جهانی آن‌ها رو به اتمام است.

عیدی، در خصوص چالش‌های گردشگری در بم، بیان کرد: پس از دوران کرونا و همچنین زلزله، تلاش می‌کنیم تا گردشگران خارجی را به بم بازگردانیم و هدف ما رسیدن به سطحی از زیرساخت‌ها، هتل‌ها و امکانات اقامتی است که بتوانیم شاهد حضور صدها و حتی هزاران گردشگر در بم باشیم.

وی، همچنین چشم‌انداز گردشگری بم را فراتر از فصول خاص مانند نوروز و جشن خرما دانست و اظهار داشت: در صورت تلاش مضاعف، می‌توانیم سقف گردشگر در کویر لوت را به بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سال برسانیم.

فرماندار بم با اشاره به ۳۷ اثر ملی ثبت شده در کنار چهار اثر جهانی، بر لزوم نگاه علمی و حساب‌شده به حوزه گردشگری به عنوان یک صنعت تاکید کرد و افزود: ورود شرکت‌های ایده پرداز با تجربه داخلی و خارجی، برای ارائه طرح‌های نوین و متناسب با اقلیم، فرهنگ و مسائل اجتماعی بم، امری ضروری است تا پس از تأمین اعتبار، این طرح‌ها اجرایی شوند.

وی به موضوع ثبت جهانی باغ شهر بم و لزوم جلوگیری از تخلفات احتمالی که به منظر فرهنگی و طبیعی بم آسیب می‌زند، اشاره کرد و بر لزوم ساماندهی متقاضیان زمین در این منطقه تاکید نمود.