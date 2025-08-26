  1. استانها
آغاز عملیات اجرایی ٩ پروژه عمرانی و زیرساختی در دهبکری بم

بم- فرماندار بم از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۹ پروژه با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در بخش دهبکری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، بعد از ظهر سه شنبه در مراسمی که به مناسبت هفته دولت در شهر دهبکری بم برگزار شد، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۹ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در توسعه و آبادانی منطقه، اظهار داشت: این طرح‌ها شامل زیرساخت‌های حیاتی نظیر آسفالت معابر در روستاهای نگور و خان خاتون، تکمیل عملیات آسفالت و سنگ‌فرش معابر شهری در دهبکری، احداث دو بوستان تفریحی، اجرای پروژه آبرسانی به منطقه مرغک و همچنین آغاز عملیات اجرایی یک طرح جاده‌ای در بخش دهبکری است.

فرماندار بم، با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر مثبت این پروژه‌ها بر کیفیت زندگی مردم منطقه، تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، گام مهمی در جهت رفع مشکلات و ارتقای سطح رفاه و آسایش ساکنان بخش دهبکری برداشته خواهد شد.

عیدی، افزود: این پروژه‌ها که از سال‌های گذشته آغاز شده بودند، با پیگیری‌های صورت گرفته در دولت کنونی به مرحله بهره‌برداری رسیدند و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

