آغاز عملیات اجرایی ٩ پروژه عمرانی و زیرساختی در دهبکری بم

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت عیدی، بعد از ظهر سه شنبه در مراسمی که به مناسبت هفته دولت در شهر دهبکری بم برگزار شد، از افتتاح و کلنگزنی ۹ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت این پروژهها در توسعه و آبادانی منطقه، اظهار داشت: این طرحها شامل زیرساختهای حیاتی نظیر آسفالت معابر در روستاهای نگور و خان خاتون، تکمیل عملیات آسفالت و سنگفرش معابر شهری در دهبکری، احداث دو بوستان تفریحی، اجرای پروژه آبرسانی به منطقه مرغک و همچنین آغاز عملیات اجرایی یک طرح جادهای در بخش دهبکری است.
فرماندار بم، با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر مثبت این پروژهها بر کیفیت زندگی مردم منطقه، تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها، گام مهمی در جهت رفع مشکلات و ارتقای سطح رفاه و آسایش ساکنان بخش دهبکری برداشته خواهد شد.
عیدی، افزود: این پروژهها که از سالهای گذشته آغاز شده بودند، با پیگیریهای صورت گرفته در دولت کنونی به مرحله بهرهبرداری رسیدند و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
