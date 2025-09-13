  1. استانها
  2. تهران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

نوجوان ۱۴ ساله در واژگونی خودرو در رباط‌کریم جان باخت

رباط کریم- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط‌کریم از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده وهن‌آباد رباط‌کریم خبرداد.

حمید رزاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده وهن‌آباد رباط‌کریم خبرداد.

وی افزود: بلافاصله پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، دو ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی لازم صورت گرفت.

رزاقی گفت: متأسفانه در این حادثه یک نوجوان ۱۴ ساله جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس، جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

