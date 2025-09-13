حمید رزاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده وهنآباد رباطکریم خبرداد.
وی افزود: بلافاصله پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، دو ایستگاه عملیاتی آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی لازم صورت گرفت.
رزاقی گفت: متأسفانه در این حادثه یک نوجوان ۱۴ ساله جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی رباطکریم در پایان خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس، جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
نظر شما