حمید رزاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در جاده وهن‌آباد رباط‌کریم خبرداد.

وی افزود: بلافاصله پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، دو ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی لازم صورت گرفت.

رزاقی گفت: متأسفانه در این حادثه یک نوجوان ۱۴ ساله جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رباط‌کریم در پایان خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط عوامل اورژانس، جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان منتقل شدند.