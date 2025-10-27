تصادف یک خودرو با دیوار در رباط کریم یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

حمید رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی شهرداری رباط کریم، مبنی بر وقوع یک حادثه رانندگی در سطح شهر، بلافاصله دو ایستگاه عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور تیمهای امدادی مشخص شد که یک دستگاه خودروی سواری با سرعت زیاد با دیوار یک کارخانه برخورد کرده و خسارات جدی به بار آورده است.
رزاقی تصریح کرد: متأسفانه در پی این حادثه، یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت. همچنین دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که اقدامات اولیه امدادی توسط آتشنشانان برای آنها انجام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی رباط کریم در پایان گفت: مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس مستقر در محل به مراکز درمانی منتقل شدند و عملیات ایمنسازی محل حادثه نیز توسط نیروهای آتشنشانی به پایان رسید.
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